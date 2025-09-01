Η «Μαφία της Κρήτης» στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης - Δικογραφία 15.000 σελίδων με εμπλοκή ενστόλων και ενός κληρικού

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος με έδρα τα Χανιά. Το αποκαλούμενο δίκτυο της «Μαφίας της Κρήτης» φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομο εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με παράνομα κέρδη που υπολογίζονται σε περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ. Φερεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 90 άτομα.

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε ύστερα από μυστική αστυνομική επιχείρηση διάρκειας οκτώ μηνών. Στόχος ήταν να παρακαμφθούν τοπικοί δεσμοί και πιθανές διαρροές· γι’ αυτό αστυνομικοί από την Αθήνα μεταφέρθηκαν διακριτικά στην Κρήτη, εμφανίστηκαν ως εργαζόμενοι σεζόν σε επιχειρήσεις εστίασης και κατάφεραν να διεισδύσουν στο δίκτυο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των μελών του. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν τεχνολογικά μέσα, νόμιμες επισυνδέσεις τηλεφώνων και φυσικές παρακολουθήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν περίπου 15.000 σελίδες δικογραφίας με χιλιάδες ηχογραφημένες συνομιλίες που καταγράφουν την καθημερινή δράση των εμπλεκομένων.

Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε δύο αδέλφια, γνωστούς επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης. Στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται συνολικά 49 άτομα: επιχειρηματίες, κρατούμενοι με βαρύ ποινικό παρελθόν, αλλά και πρόσωπα που προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση, όπως ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί και ένας κληρικός. Κομβικός θεωρείται ο ρόλος του αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., καλύπτοντας τις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, όπλα όπως Καλάσνικοφ και πολεμικά τουφέκια, καθώς και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Υπολογίζεται ότι περίπου το ένα τρίτο των εσόδων του κυκλώματος προερχόταν από τη διακίνηση ουσιών, ενώ το υπόλοιπο από εκβιασμούς και «επενδύσεις» σε νόμιμες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων.

Η δικαστική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με βαριές ποινικές διώξεις, ενώ οι περισσότεροι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι προσαγωγές στον ανακριτή γίνονται με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και σε ομάδες ανά έξι άτομα, κάθε δεκαπέντε λεπτά.

Η επιχείρηση θεωρείται καθοριστικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα της Κρήτης. Ωστόσο οι αστυνομικές αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και το δίκτυο φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία.