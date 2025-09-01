ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η «Μαφία της Κρήτης» στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης - Δικογραφία 15.000 σελίδων με εμπλοκή ενστόλων και ενός κληρικού
Ειδήσεις
21:15 - 01 Σεπ 2025

Η «Μαφία της Κρήτης» στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης - Δικογραφία 15.000 σελίδων με εμπλοκή ενστόλων και ενός κληρικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

  Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος με έδρα τα Χανιά. Το αποκαλούμενο δίκτυο της «Μαφίας της Κρήτης» φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομο εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με παράνομα κέρδη που υπολογίζονται σε περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ. Φερεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 90 άτομα.

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε ύστερα από μυστική αστυνομική επιχείρηση διάρκειας οκτώ μηνών. Στόχος ήταν να παρακαμφθούν τοπικοί δεσμοί και πιθανές διαρροές· γι’ αυτό αστυνομικοί από την Αθήνα μεταφέρθηκαν διακριτικά στην Κρήτη, εμφανίστηκαν ως εργαζόμενοι σεζόν σε επιχειρήσεις εστίασης και κατάφεραν να διεισδύσουν στο δίκτυο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των μελών του. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν τεχνολογικά μέσα, νόμιμες επισυνδέσεις τηλεφώνων και φυσικές παρακολουθήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν περίπου 15.000 σελίδες δικογραφίας με χιλιάδες ηχογραφημένες συνομιλίες που καταγράφουν την καθημερινή δράση των εμπλεκομένων.

Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε δύο αδέλφια, γνωστούς επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης. Στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται συνολικά 49 άτομα: επιχειρηματίες, κρατούμενοι με βαρύ ποινικό παρελθόν, αλλά και πρόσωπα που προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση, όπως ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί και ένας κληρικός. Κομβικός θεωρείται ο ρόλος του αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να παρείχε κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., καλύπτοντας τις δραστηριότητες του κυκλώματος.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, όπλα όπως Καλάσνικοφ και πολεμικά τουφέκια, καθώς και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Υπολογίζεται ότι περίπου το ένα τρίτο των εσόδων του κυκλώματος προερχόταν από τη διακίνηση ουσιών, ενώ το υπόλοιπο από εκβιασμούς και «επενδύσεις» σε νόμιμες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν ως βιτρίνα για ξέπλυμα χρημάτων.

Η δικαστική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με βαριές ποινικές διώξεις, ενώ οι περισσότεροι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι προσαγωγές στον ανακριτή γίνονται με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και σε ομάδες ανά έξι άτομα, κάθε δεκαπέντε λεπτά.

Η επιχείρηση θεωρείται καθοριστικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα της Κρήτης. Ωστόσο οι αστυνομικές αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και το δίκτυο φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 21:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΑΑΤ για ΠΑΣΟΚ: Επέλεξαν την εύκολη οδό της καταγγελίας και της ισοπέδωσης των πάντων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ για ΠΑΣΟΚ: Επέλεξαν την εύκολη οδό της καταγγελίας και της ισοπέδωσης των πάντων

Ελληνοτουρκικά: Στον αέρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Στον αέρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στο προσκήνιο το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα – Τα επόμενα βήματα και τα διλήμματα
Πολιτική

 Στο προσκήνιο το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα – Τα επόμενα βήματα και τα διλήμματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει
Πολιτική

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη
Πολιτική

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σκηνοθετημένα σενάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ