Πιερρακάκης: «Τρέχουμε» πιο γρήγορα από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες – Που θα εστιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Mε ρυθμό ανάπτυξης 2,3% κινείται η ελληνική οικονομία αυτή την περίοδο, όπως δήλωσε την Παρασκευή (5/9) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στη δεύτερη ημέρα του πέμπτου μητροπολιτικού συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η χώρα καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων. Όπως είπε:

«Φυσικά μπορούμε να τα πάμε καλύτερα, θα κάνουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Ο κόσμος θέλει παραπάνω από μάς».

Επεσήμανε επίσης πως οι μεταρρυθμίσεις:

«είναι ο μοναδικός τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά».

Αποφυγή λαθών του παρελθόντος

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε την ανάγκη αποφυγής λαθών του παρελθόντος, τονίζοντας ότι η σημερινή πορεία της χώρας είναι σε σωστή κατεύθυνση:

«Εάν δείτε τη μακροοϊκονομική χρήση των ψηφιακών μέσων στην ΑΑΔΕ είναι μια από τις μεγάλες επιτυχίες. Εάν δείτε τι είχε γίνει το 2008 είναι ότι το οικονομικό μοντέλο απέτυχε, είχε βασιστεί στην κατανάλωση».

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, ο υπουργός υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, αυτές αντιστοιχούσαν μόλις στο 11% του ΑΕΠ, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 21%. Σήμερα, όπως είπε, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί:

«Τώρα είμαστε στο 15,3%, δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε ακόμη αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Όσον αφορά τις εξαγωγές ως προς το ΑΕΠ, εάν δούμε το 2008, ήταν 20% και τώρα έχει φτάσει το 42%, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51%»,

προσθέτοντας με αισιοδοξία:

«Εμείς μπορεί να φτάσουμε και στο 60%».

Σταθερά τα δημοσιονομικά μας

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας, δήλωσε ότι είναι σταθερή και τόνισε πως το αναπτυξιακό μοντέλο έχει ήδη αλλάξει. Ωστόσο, επεσήμανε πως χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις στις υποδομές και παρεμβάσεις για την άρση εμποδίων στην οικονομική δραστηριότητα:

«Από δημοσιονομική άποψη είμαστε εντάξει. Όσον αφορά την ανάπτυξη, το μοντέλο έχει αλλάξει, όμως απαιτούνται επενδύσεις στις υποδομές, την εξάλειψη κάποιων φραγμών αλλά πορευόμαστε προς τα εκεί και θα τα καταφέρουμε».

Όχι εξαγγελία δαπανών αλλά μεταρρυθμίσεων

Αναφερόμενος στην επικείμενη ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο υπουργός προανήγγειλε:

«Θα ακούσετε όχι μια παραδοσιακή ομιλία για εξαγγελίες δαπανών αλλά μια ομιλία που θα περιλαμβάνει έναν κατάλογο μεταρρυθμίσεων. Θα δούμε πως θα ενισχύσουμε με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις την οικονομία και τη χώρα».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στις δυνατότητες της χώρας, τονίζοντας την ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και στην επανεκπαίδευση:

«Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δυναμικό, και πολλές υπάρχουν ικανότητες. Η επανεκπαίδευση (Reskiling), όπως είπε, μπορεί να γίνει από θεσμούς και τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ένα σχετικό πλάνο από το υπουργείο Παιδείας».

Αναλύοντας τις βασικές προκλήσεις για την οικονομία, ο υπουργός αναφέρθηκε στην παγκόσμια αβεβαιότητα και στα εμπορικά μέτρα, ενώ τόνισε και τη σημασία της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους:

«Αυτή η γενιά δεν θέλει να περάσει στην επόμενη γενιά τον λογαριασμό, παρόλο που το ύψος του λογαριασμού είναι υψηλό. Η αποκλιμάκωσή του πληθωρισμού είναι ταχεία και συγκριτικά με χώρες, όπως την Ιταλία πάμε καλύτερα, εάν κοιτάξουμε τα 10ετή ομόλογα. Αυτό μαρτυράει ότι η οικονομία της χώρας προχωράει».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στόχος είναι να καλυφθεί το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας, επισημαίνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις υπηρετούν αυτόν τον σκοπό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμη περιορισμοί που πρέπει να αρθούν.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική πρόοδο στον τομέα της ψηφιοποίησης, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της γραφειοκρατίας:

«Η Ελλάδα ήταν από τις πιο γραφειοκρατικές χώρες κάτι το οποίο πλέον έχει αλλάξει μιας και έχει προχωρήσει κατά πολύ η ψηφιοποίηση υπηρεσιών υποστηρίζοντας ότι “δεν ήταν δεδομένα όλα όσα έγιναν”. Και υπογράμμισε: “τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να αυξήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης”».

Σχολιάζοντας τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το εμπόριο, σημείωσε:

«Η Ευρώπη ήθελε δασμούς 0%, ωστόσο αυτό που είπαμε είναι ότι μια συμφωνία είναι καλύτερη από καμία συμφωνία».

Τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, επισήμανε πως εξελίσσεται σε δυναμικό οικονομικό κόμβο, τόσο λόγω της τουριστικής όσο και της επενδυτικής δραστηριότητας. Έκανε ειδική αναφορά στο έργο του μετρό, επισημαίνοντας:

«Γίνεται ένα hub και αυτό φαίνεται από τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις υποδομών, όμως υπάρχει ένα σημαντικό πρότζεκτ που δεν είναι άλλο από το μετρό. Υπογραμμίζει ότι πράγματα που ήταν αδύνατα στο παρελθόν παίρνουν σάρκα και οστά».