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Στάση αναμονής στη Wall Street – Στοιχεία απασχόλησης και Fed στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
17:10 - 09 Σεπ 2025

Στάση αναμονής στη Wall Street – Στοιχεία απασχόλησης και Fed στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπιες μεταβολές άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη (9/9), καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις αναμενόμενες αλλαγές στα στοιχεία απασχόλησης.  

Έτσι, στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύεται ανεπαίσθητα κατά 0,03% στις 45.530 μονάδες, ο S&P κερδίζει 0,07 στις 6.499,24 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται στα ίδια επίπεδα με οριακά κέρδη της τάξης του 0,02% στις 21.800,99 μονάδες.

Αυτή η σταθερότητα δεν είναι άσχετη με τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να μειώσει τα επιτόκια. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων πέφτουν, δίνοντας ώθηση στις αγορές μετοχών, που τονώνονται από την εκτίμηση ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει εύρωστη, παρά την αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Μετοχές όπως της Nvidia κινούνται ήπια θετικά, ενώ της Apple σημειώνουν οριακή πτώση, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη παρουσίαση των νέων iPhone. Τη Δευτέρα, η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο, με τη Nasdaq να καταγράφει νέο ρεκόρ, κυρίως χάρη στις μετοχές τεχνολογίας.

Η προσοχή στρέφεται τώρα σε δύο κρίσιμα δεδομένα για τον πληθωρισμό: τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) που δημοσιεύεται την Τετάρτη, και τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που αναμένεται την Πέμπτη. Η έκβαση αυτών των στοιχείων μπορεί να καθορίσει τη στάση της Fed ενόψει της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, αναμένονται οι προκαταρκτικές αναθεωρήσεις του Bureau of Labor Statistics σχετικά με την απασχόληση, με την πιθανότητα διόρθωσης προς τα κάτω κατά έως και 1 εκατομμύριο θέσεις. Τα πρόσφατα στοιχεία για Ιούλιο και Αύγουστο ήδη δείχνουν τάσεις κάμψης στην αγορά εργασίας.

Η αποδυνάμωση αυτή έχει ενισχύσει τις προβλέψεις ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, με πιθανότητα 8% να επιλέξει μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται η Nebius, που εκτοξεύεται μετά από συμφωνία με τη Microsoft ύψους 17,4 δισ. δολαρίων, καθώς και η CoreWeave, που παρουσιάζει σημαντικά κέρδη. Στον αντίποδα, μετοχές των Fox και News Corp υποχωρούν, μετά την ανακοίνωση ότι ο Λάχλαν Μέρντοχ αναλαμβάνει την ηγεσία του ομίλου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις μετοχές υψηλής μεταβλητότητας, όπως GameStop και Oracle, που ανακοινώνουν αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ και η Apple θα απασχολήσει την επικαιρότητα με τη νέα παρουσίαση προϊόντων.

Εν τω μεταξύ, η Dell καταγράφει πτώση μετά την παραίτηση της οικονομικής της διευθύντριας, ενώ στην αγορά παραγώγων, οι επενδυτές εντείνουν τις εκτιμήσεις για έως και τέσσερις μειώσεις επιτοκίων μέχρι την άνοιξη του 2025, με κάποιους να θεωρούν πιθανή μια πιο επιθετική μείωση ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Η συζήτηση για την αγορά εργασίας ενδέχεται να αλλάξει δραστικά μετά τις επίσημες αναθεωρήσεις από το Bureau of Labor Statistics, ενώ τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενδέχεται να δείξουν ότι οι πιέσεις παραμένουν σταθερές. Αναλυτές της ING τονίζουν ότι αν επιβεβαιωθεί η επιβράδυνση στην εργασία και σταθεροποιηθεί ο πληθωρισμός, ίσως ενισχυθούν οι φωνές υπέρ μιας πιο επιθετικής μείωσης των επιτοκίων.

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