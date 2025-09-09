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Ευρωμπάσκετ: Πρόκριση στους «4» για την Εθνική μετά το 87-76 έναντι της Λιθουανίας
Ειδήσεις
23:11 - 09 Σεπ 2025

Ευρωμπάσκετ: Πρόκριση στους «4» για την Εθνική μετά το 87-76 έναντι της Λιθουανίας

Reporter.gr Newsroom
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Στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδος, μετά από τη νίκη της απέναντι στη Λιθουανία με 87-76.

Η Εθνική ομάδα κυριάρχησε στον αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του, με τον Τολιόπουλο και τον Γιάννη Αντετοκούμπο να ξεχωρίζουν, ενώ ο Παπανικολάου έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο τουρνουά.

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα, η ελληνική ομάδα βρήκε ρυθμό χάρη στα τρίποντα των Μήτογλου και Ντόρσεϊ, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε θεαματικές φάσεις. Παρά τα φάουλ και τα λάθη, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ. Στη συνέχεια, τα γκαρντ της Εθνικής βελτίωσαν την άμυνα και η ομάδα έφτασε σε προβάδισμα 11 πόντων. Η Λιθουανία αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά, αλλά η Ελλάδα απάντησε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα κράτησε τον έλεγχο, με τον Παπανικολάου να σκοράρει κρίσιμα τρίποντα, μέχρι που τελικά επικράτησε με 87-76 και πήρε την πρόκριση στους «4».

Επόμενος αντίπαλος στον δρόμο προς τον τελικό είναι η Τουρκία, η οποία επικράτησε της Πολωνίας με 91-77.

Ο ημιτελικός Ελλάδα-Τουρκία έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τη FIBA να αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 23:21
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