Ευρωμπάσκετ: Πρόκριση στους «4» για την Εθνική μετά το 87-76 έναντι της Λιθουανίας

Η Εθνική ομάδα κυριάρχησε στον αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του, με τον Τολιόπουλο και τον Γιάννη Αντετοκούμπο να ξεχωρίζουν, ενώ ο Παπανικολάου έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση στο τουρνουά.

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα, η ελληνική ομάδα βρήκε ρυθμό χάρη στα τρίποντα των Μήτογλου και Ντόρσεϊ, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε θεαματικές φάσεις. Παρά τα φάουλ και τα λάθη, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ. Στη συνέχεια, τα γκαρντ της Εθνικής βελτίωσαν την άμυνα και η ομάδα έφτασε σε προβάδισμα 11 πόντων. Η Λιθουανία αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά, αλλά η Ελλάδα απάντησε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα κράτησε τον έλεγχο, με τον Παπανικολάου να σκοράρει κρίσιμα τρίποντα, μέχρι που τελικά επικράτησε με 87-76 και πήρε την πρόκριση στους «4».