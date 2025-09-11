Μαρινάκης για ελεύθερους επαγγελματίες: Τους χρωστάμε πολλά - Κατάργηση τελών και μειώσεις φόρων έως 3.000 ευρώ

Στις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, παρά το πολιτικό κόστος, έχει επιτύχει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, με στόχο τη μείωση των αδικιών. «Προφανώς υπάρχουν αποφάσεις με πολιτικό κόστος, αλλά είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που έχει φέρει έσοδα στο κράτος. Προσπαθούμε, βάζοντας φίλτρα, να μειώσουμε και να εξαφανίσουμε τις αδικίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι:

Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με φορολογητέα έσοδα 15.000 ευρώ το 2019 πλήρωνε 2.200 ευρώ φόρο για τα πρώτα 10.000 ευρώ (22%), ενώ σήμερα πληρώνει 900 ευρώ (9%), δηλαδή 1.300 ευρώ λιγότερα.

Για τα επόμενα 5.000 ευρώ εισοδήματος (10.000-15.000 ευρώ), το 2019 ο φόρος ήταν 29%. Σήμερα έχει μειωθεί στο 9% για όσους είναι κάτω των 30 ετών, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση να περιορίζεται στα 450 ευρώ αντί 1.450, δηλαδή 1.000 ευρώ λιγότερα. Για τους άνω των 30 ετών ο φόρος έχει μειωθεί στο 20% ή 18% για όσους έχουν παιδιά.

Συνολικά, όπως σημείωσε, ένας επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει σήμερα έως και 2.300 ευρώ λιγότερους φόρους σε σχέση με το 2019.

Επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει καταργήσει το τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ και έχει εξαλείψει την εισφορά αλληλεγγύης 2%. Έτσι, σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ιδίως αν είναι νέος κάτω των 30 ετών ή γονέας, εξοικονομεί σήμερα από 2.000 έως 3.000 ευρώ ετησίως, συγκριτικά με το 2019.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κάθε λόγο να ζητούν περισσότερη στήριξη, τονίζοντας πως «ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει δεδομένο μισθό, πρέπει να καλύπτει μια σειρά από έξοδα και για πολλές δεκαετίες στη χώρα μας η επαγγελματική αυτή δραστηριότητα ήταν σχεδόν “ποινικοποιημένη”. Ως κράτος χρωστάμε πολλά περισσότερα σε αυτούς».