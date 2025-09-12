Σύλληψη 18χρονου στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, αξιοποιώντας πληροφορία για άτομο που φέρεται να αποκρύπτει ναρκωτικές ουσίες σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διαπίστωσαν την εγκληματική του δράση.
Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1 κιλό και 497 γραμμάρια κάνναβης
- 53 γραμμάρια κοκαΐνης
- 15 ναρκωτικά δισκία
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
- Το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ
Ο 18χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.