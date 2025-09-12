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Σύλληψη 18χρονου στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε
Ειδήσεις
18:52 - 12 Σεπ 2025

Σύλληψη 18χρονου στην Κυψέλη για ναρκωτικά - Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κυψέλη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, αξιοποιώντας πληροφορία για άτομο που φέρεται να αποκρύπτει ναρκωτικές ουσίες σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και διαπίστωσαν την εγκληματική του δράση.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1 κιλό και 497 γραμμάρια κάνναβης
  • 53 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 15 ναρκωτικά δισκία
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • Το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ

Ο 18χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 18:57
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