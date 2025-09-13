ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε ισχύ από σήμερα (13/9) ο νέος ΚΟΚ – Έρχονται «τσουχτερά» πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές
Ειδήσεις
11:30 - 13 Σεπ 2025

Σε ισχύ από σήμερα (13/9) ο νέος ΚΟΚ – Έρχονται «τσουχτερά» πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα (13/9) οι νέες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που προβλέπει αυστηρές ποινές, πρόστιμα αλλά και αφαίρεση διπλώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι ποινές είναι διαβαθμισμένες και κλιμακώνονται αν ο παραβάτης είναι υπότροπος. Δηλαδή άλλο πρόστιμο προβλέπεται την πρώτη φορά που θα παραβιάσει ο οδηγός ένα stop και άλλη αν ο ίδιος οδηγός επαναλάβει την ίδια παράταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυστηροποιείται ιδιαίτερα και το πλαίσιο για τη χρήση κινητού.

Αναλυτικά οι ποινές ανά παράβαση:

Χρήση κινητού: Οι ποινές κυμαίνονται με πρόστιμο από 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και φτάνουν στην τρίτη υποτροπή του αδικήματος σε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος. Αν από τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση προκληθεί ατύχημα τότε το πρόστιμο ξεκινά από 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 1 μήνα, μέχρι πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 8 έτη. Αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη τότε η κάθειρξη είναι έως 10 έτη και φτάνει τα 20 έτη αν προκληθεί θανατηφόρο τροχαίο.

Παραβίαση κόκκινου: Αναλόγως με το πόσες φορές έχει πέσει κάποιος στο αδίκημα, οι ποινές κυμαίνονται από 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για δύο μήνες και φτάνουν μέχρι τα 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα χρόνο.

Παραβίαση Stop: Πρόστιμα από 350-2000 ευρώ και παράλληλη αφαίρεση άδειας από ένα μήνα έως ένα χρόνο.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Καθιερώνεται νέο όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές και σε δρόμους με 1 λωρίδα, αλλά και διπλής κατεύθυνσης. Σε δρόμους με 2 τουλάχιστον λωρίδες διαχωριζόμενες με διαγραμμίσεις το όριο θα είναι 50 χλμ./ώρα. Η υπέρβαση τιμωρείται με πρόστιμο από 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για δύο μήνες, έως πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος.

Αλκοόλ: Οι ποινές επιβάλλονται αναλόγως με την ποσότητα αλκοόλ που έχει καταναλωθεί και την υποτροπή στο αδίκημα. Έτσι οι ποινές ξεκινούν από 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα και φτάνουν μέχρι τα 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 χρόνια.

Λεωφορειολωρίδες: Πρόστιμο 150 ευρώ για την παράνομη κίνηση στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας των λεωφορείων. Για τα ταξί επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο και κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα ταξί μηδενικών ρύπων και τα ταξί ειδικού τύπου ΑμεΑ, θα κινούνται ελεύθερα. Από τον Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν στο μπροστινό τμήμα των λεωφορείων κάμερες, για να καταγράφονται τα ΙΧ που εισέρχονται σε λεωφορειολωρίδες.

Μη χρήση κράνους: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 μέρες την πρώτη φορά της παράβασης, τη δεύτερη το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για 6 μήνες και την τρίτη 2.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος για 1 έτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρώτη δημόσια ομιλία της χήρας του Τσάρλι Κερκ: «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει»
Ειδήσεις

Η πρώτη δημόσια ομιλία της χήρας του Τσάρλι Κερκ: «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει»

«Πρεμιέρα» για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο – Τα δρομολόγια
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

«Πρεμιέρα» για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο – Τα δρομολόγια

ΗΠΑ: Καταστροφή αντισυλληπτικών αξίας $10 εκατ. με εντολή Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Καταστροφή αντισυλληπτικών αξίας $10 εκατ. με εντολή Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%
Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη
Πολιτική

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου
Πολιτική

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:59

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 23:40

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ