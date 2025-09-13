Σε ισχύ από σήμερα (13/9) ο νέος ΚΟΚ – Έρχονται «τσουχτερά» πρόστιμα και αυστηρότερες ποινές

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα (13/9) οι νέες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που προβλέπει αυστηρές ποινές, πρόστιμα αλλά και αφαίρεση διπλώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι ποινές είναι διαβαθμισμένες και κλιμακώνονται αν ο παραβάτης είναι υπότροπος. Δηλαδή άλλο πρόστιμο προβλέπεται την πρώτη φορά που θα παραβιάσει ο οδηγός ένα stop και άλλη αν ο ίδιος οδηγός επαναλάβει την ίδια παράταση.



Αξίζει να σημειωθεί πως αυστηροποιείται ιδιαίτερα και το πλαίσιο για τη χρήση κινητού.



Αναλυτικά οι ποινές ανά παράβαση:



Χρήση κινητού: Οι ποινές κυμαίνονται με πρόστιμο από 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και φτάνουν στην τρίτη υποτροπή του αδικήματος σε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος. Αν από τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση προκληθεί ατύχημα τότε το πρόστιμο ξεκινά από 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 1 μήνα, μέχρι πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 8 έτη. Αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη τότε η κάθειρξη είναι έως 10 έτη και φτάνει τα 20 έτη αν προκληθεί θανατηφόρο τροχαίο.



Παραβίαση κόκκινου: Αναλόγως με το πόσες φορές έχει πέσει κάποιος στο αδίκημα, οι ποινές κυμαίνονται από 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για δύο μήνες και φτάνουν μέχρι τα 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα χρόνο.



Παραβίαση Stop: Πρόστιμα από 350-2000 ευρώ και παράλληλη αφαίρεση άδειας από ένα μήνα έως ένα χρόνο.



Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Καθιερώνεται νέο όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές και σε δρόμους με 1 λωρίδα, αλλά και διπλής κατεύθυνσης. Σε δρόμους με 2 τουλάχιστον λωρίδες διαχωριζόμενες με διαγραμμίσεις το όριο θα είναι 50 χλμ./ώρα. Η υπέρβαση τιμωρείται με πρόστιμο από 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για δύο μήνες, έως πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος.



Αλκοόλ: Οι ποινές επιβάλλονται αναλόγως με την ποσότητα αλκοόλ που έχει καταναλωθεί και την υποτροπή στο αδίκημα. Έτσι οι ποινές ξεκινούν από 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα και φτάνουν μέχρι τα 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 χρόνια.



Λεωφορειολωρίδες: Πρόστιμο 150 ευρώ για την παράνομη κίνηση στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας των λεωφορείων. Για τα ταξί επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο και κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα ταξί μηδενικών ρύπων και τα ταξί ειδικού τύπου ΑμεΑ, θα κινούνται ελεύθερα. Από τον Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν στο μπροστινό τμήμα των λεωφορείων κάμερες, για να καταγράφονται τα ΙΧ που εισέρχονται σε λεωφορειολωρίδες.



Μη χρήση κράνους: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 μέρες την πρώτη φορά της παράβασης, τη δεύτερη το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για 6 μήνες και την τρίτη 2.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος για 1 έτος.