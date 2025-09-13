Η πρώτη δημόσια ομιλία της χήρας του Τσάρλι Κερκ: «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει»

Η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η οποία συνέβη την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Στο βίντεο που αναρτήθηκε από την Turning Point USA – την πολιτική οργάνωση που ίδρυσε ο Τσάρλι – η Έρικα δεσμεύτηκε να συνεχίσει το έργο του.

Πιο αναλυτικά, η Έρικα Κερκ μίλησε από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA, σε βίντεο με τίτλο «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό», που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα της οργάνωσης που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ, μια πολιτική οργάνωση που απευθύνεται σε συντηρητικούς νέους στα πανεπιστημιακά campus των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά είπε, «Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Αναφερόμενη στους δράστες του εγκλήματος, δήλωσε: «Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της αγάπης του Θεού. Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή». Μιλώντας για τον σύζυγό της, ανέφερε ότι «Μου άρεσε πολύ το ότι ένα από τα μότο του ήταν “ποτέ μην παραδίνεσαι”» και συμπλήρωσε, «Ποτέ δεν θα παραδοθούμε».

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή (12/9) ως ύποπτος για τη δολοφονία και αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες την Τρίτη. Η Έρικα ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, των οποίων οι προσπάθειες οδήγησαν στη σύλληψη, και τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, αναφέροντας ότι εργάστηκαν ηρωικά για να σώσουν τον Τσάρλι.

Για την προσωπική της απώλεια είπε, «Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ο τέλειος πατέρας, ο τέλειος σύζυγος. Ποτέ δεν θα βρω τα λόγια για να περιγράψω την απώλεια που νιώθω στην καρδιά μου. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει όλο αυτό. Ξέρω ότι ο Θεός ξέρει, αλλά εγώ δεν ξέρω». Η κόρη τους, 3 ετών, ρώτησε το βράδυ της Πέμπτης, «Πού είναι ο μπαμπάς;» και η Έρικα απάντησε με τρυφερότητα, «Πώς το λες σε ένα 3χρονο παιδί; Είναι 3 ετών. Της είπα: “Μωρό μου, ο μπαμπάς σ’ αγαπάει πολύ. Μην ανησυχείς, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού, για να μπορεί να σου αγοράζει τα μούρα που σου αρέσουν”».

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγο του τελευταίου, τους ευχαρίστησε «για την αγάπη και την υποστήριξή τους», χαρακτηρίζοντας τον Τζέι Ντι Βανς «αγαπητό φίλο» του Τσάρλι Κερκ. «Τιμήσατε τον σύζυγό μου τόσο πολύ, φέρνοντάς τον πίσω στο σπίτι. Είστε και οι δύο καταπληκτικοί», πρόσθεσε. «Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε και ήξερε ότι και εσείς τον αγαπούσατε. Η φιλία σας ήταν εκπληκτική».

Η σύζυγός του ανέφερε ότι η Turning Point USA, η ραδιοφωνική εκπομπή και το podcast του Τσάρλι θα συνεχίσουν, ενώ η φθινοπωρινή περιοδεία στα πανεπιστήμια θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Όπως είπε, «Θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες περιοδείες τα επόμενα χρόνια». Τόνισε ότι «Η αποστολή του συζύγου μου δεν θα τελειώσει, ούτε για μια στιγμή» και επισήμανε πως η καρδιά της είναι κοντά στους συναδέλφους του συζύγου της «που έχασαν έναν φίλο και έναν μέντορα». Υπογράμμισε, «Το κίνημα που δημιούργησε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Αρνούμαι να το αφήσω να συμβεί».

Η Έρικα περιέγραψε τον Τσάρλι ως έναν άνθρωπο που ήθελε να μείνει στην ιστορία για το θάρρος και την πίστη του και υποσχέθηκε ότι το κίνημά του θα συνεχίσει. Για την πίστη του σημείωσε, «Ο Τσάρλι θα σταθεί στο πλευρό του σωτήρα του φορώντας “το ένδοξο στέμμα του μάρτυρα”». Είπε ακόμη ότι «Ο Τσάρλι έλεγε πάντα ότι όταν θα έφευγε από τη ζωή, ήθελε να τον θυμούνται για το θάρρος και την πίστη του».

Αναφέρθηκε στην αγάπη του για τη ζωή, την Αμερική και τη φύση, που τον έφερνε «πιο κοντά στον Θεό». Τόνισε την αγάπη του για τα παιδιά τους και για εκείνη προσωπικά, λέγοντας, «Πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του και με αγαπούσε με όλη του την καρδιά, και το ήξερα αυτό κάθε μέρα».

Καταλήγοντας τόνισε, «Και σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολίες και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει και θα ηχεί πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ, και η σοφία του θα επιβιώσει» και κάλεσε τους νέους να ενταχθούν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα: «Αν δεν υπάρχει παράρτημα, αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα, τότε δημιουργήστε ένα».

Η ομιλία της ήταν επίσης πρόσκληση στους νέους να αγκαλιάσουν τη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε «εκκλησία που πιστεύει στη Βίβλο». Η Έρικα αναφέρθηκε εκτενώς στις χριστιανικές αξίες του συζύγου της και τόνισε πως αν είχε θέσει υποψηφιότητα, θα επιδίωκε «να αναζωογονήσει την αμερικανική οικογένεια», αφιερώνοντας μεγάλο μέρος του χρόνου του στο να ενθαρρύνει τους νέους να βρουν σύζυγο και να δημιουργήσουν οικογένεια. Όπως εξήγησε, «Ο αγώνας στον οποίο είχε αφιερωθεί δεν ήταν πολιτικός, αλλά “πάνω απ’ όλα πνευματικός”».

«Ο πνευματικός αγώνας είναι αισθητός», είπε και πρόσθεσε, «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ, μας προσέχει». Τέλος, αναφέρθηκε σε ένα από τα αγαπημένα του εδάφια της Βίβλου: «Άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της».