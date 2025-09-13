ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φλεγόμενη μονοκατοικία
Ειδήσεις
12:44 - 13 Σεπ 2025

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φλεγόμενη μονοκατοικία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (13/9) σε μονοκατοικία στην περιοχή Σώστι Ήλιδας, στην Αμαλιάδα, με τραγική κατάληξη, καθώς η Πυροσβεστική ανέσυρε έναν ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής για την πυρκαγιά και στο σημείο έφτασαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, χωρίς τις αισθήσεις του.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί και προκαλέσει ζημιές σε παρακείμενες κατοικίες.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς
Ειδήσεις

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν
Ειδήσεις

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας
Ειδήσεις

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:45

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
01/07/2026 - 13:36

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δίκη Μελά-Ρέππα: Καταπέλτης ο εισαγγελέας – Ζήτησε την ενοχή τους και παραπομπή για κακούργημα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:27

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Ναυτιλία
01/07/2026 - 13:24

Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι προσέγγισαν εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 13:22

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:07

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 13:05

Καφούνης: Τέλος εποχής στο προνομιακό καθεστώς των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

Ειδήσεις
01/07/2026 - 12:31

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:30

Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:29

Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς

Πολιτική
01/07/2026 - 12:22

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αούν: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στον Λίβανο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 12:19

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:15

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 12:12

Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

Πολιτική
01/07/2026 - 12:06

Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:54

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 11:43

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:41

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 11:36

Intracom Defense: Υπογράφει σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR

Πολιτική
01/07/2026 - 11:31

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:27

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Σοβαρά τραυματισμένη 70χρονη, σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Αναλύσεις
01/07/2026 - 11:24

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:08

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια

Πολιτική
01/07/2026 - 11:04

Βολές Γερουλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης: Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Κάναμε δουλειά «ντετέκτιβ» για να βρούμε τα στοιχεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 10:51

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 10:41

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 10:26

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ