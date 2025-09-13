Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φλεγόμενη μονοκατοικία

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (13/9) σε μονοκατοικία στην περιοχή Σώστι Ήλιδας, στην Αμαλιάδα, με τραγική κατάληξη, καθώς η Πυροσβεστική ανέσυρε έναν ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής για την πυρκαγιά και στο σημείο έφτασαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού, χωρίς τις αισθήσεις του.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί και προκαλέσει ζημιές σε παρακείμενες κατοικίες.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.