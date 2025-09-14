Τα μηνύματα των πολιτικών για το μετάλλιο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Η Ελλάδα του Βασίλη Σπανούλη, με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και πήρε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Η διάκριση αυτή έρχεται έπειτα από 16 χρόνια χωρίς μετάλλιο, που ήταν ασφαλώς πολλά για την Εθνική μας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Eurobasket, με την ακόλουθη δήλωση:
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.
Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε. Τους ευχαριστούμε!»
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε από την πλευρά του:
«Ύστερα από 16 χρόνια, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!»
Γνωστός μπασκετόφιλος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έγραψε για την επιτυχία της Ελλάδας στα social media:
«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη», ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε περήφανους!»
Τα συγχαρητήριά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδωσε και ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος:
«Ξανά ψηλά η εθνική μας, στην κορυφή της Ευρώπης με καταπληκτικό μπάσκετ!
Το χάλκινο μετάλλιο μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας και της σκληρής δουλειάς.
Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται στήριξη, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον.
Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους/όσες εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία.»
Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025, εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.
«Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με υπερηφάνεια. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον. Θα είμαστε μαζί σας…»