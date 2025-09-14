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Τα μηνύματα των πολιτικών για το μετάλλιο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ
Πολιτική
19:51 - 14 Σεπ 2025

Τα μηνύματα των πολιτικών για το μετάλλιο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Reporter.gr Newsroom
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Οι Έλληνες πολιτικοί έσπευσαν να συγχαρούν την Εθνική για το μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωμπάσκετ.

Η Ελλάδα του Βασίλη Σπανούλη, με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε της Φινλανδίας στον μικρό τελικό και πήρε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Η διάκριση αυτή έρχεται έπειτα από 16 χρόνια χωρίς μετάλλιο, που ήταν ασφαλώς πολλά για την Εθνική μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Eurobasket, με την ακόλουθη δήλωση:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.

Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε. Τους ευχαριστούμε!»

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