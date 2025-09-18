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12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Συναυλία στη μνήμη του
Ειδήσεις
08:32 - 18 Σεπ 2025

12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Συναυλία στη μνήμη του

Reporter.gr Newsroom
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Πριν από 12 χρόνια δολοφονήθηκε ο 34χρονος μουσικός Παύλος Φύσσας, από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά.

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» δίνει ραντεβού απόψε στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, σε μια συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονταιι την Πέμπτη (18/9) με τη συγκέντρωση στο σημείο όπου δολοφονήθηκε και την πορεία στη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Στη συναυλία θα τραγουδήσουν: Μάρθα Φριτζήλα, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, 1000mods, Ακροβάτες, Βέβηλος, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Απόστολος Ρίζος, Σπύρος Γραμμένος, Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles, Urban Pulse.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα κατά τις ώρες 14:00- 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και Λεωφόρους, περιοχών Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου – Δραπετσώνας ως εξής:

  • Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,
  • Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,
  • Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,
  • Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,
  • Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,
  • Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 19:14
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