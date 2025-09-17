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Η πρώτη συνέντευξη αξιωματούχου της Χαμάς που στοχοποιήθηκε στην επίθεση της Ντόχα
Ειδήσεις
23:15 - 17 Σεπ 2025

Η πρώτη συνέντευξη αξιωματούχου της Χαμάς που στοχοποιήθηκε στην επίθεση της Ντόχα

Reporter.gr Newsroom
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Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, που έγινε στόχος της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα στο Κατάρ την περασμένη Τρίτη, εμφανίστηκε σε συνέντευξη στο Al Jazeera για πρώτη φορά μετά την επίθεση.  

«Δεν είμαστε ο μόνος στόχος. Ολόκληρο το έθνος είναι», είπε ο Χαμέντ σύμφωνα με τη The Jerusalem Post και προσέθεσε: «Το Ισραήλ δεν έχει κόκκινες γραμμές. Ο Νετανιάχου μιλάει για αλλαγή του προσώπου της Μέσης Ανατολής και αυτό απαιτεί μια αραβική απάντηση».

Ο Χαμέντ περιέγραψε τα γεγονότα της απόπειρα δολοφονίας του, όπως την αναφέρει, η οποία, όπως είπε, έλαβε χώρα σε μια συνάντηση που συζητούταν μια πρόταση των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Καθόμασταν για να συζητήσουμε την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε. «Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ακούσαμε εκρήξεις και αμέσως καταλάβαμε ότι επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας. Ως κάτοικοι της Γάζας, αναγνωρίζουμε αυτούς τους ήχους. Προσπαθήσαμε να φύγουμε το συντομότερο δυνατό και τα καταφέραμε».

Ο ίδιος επέκρινε τον ρόλο των Αμερικανών μεσολαβητών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων.

«Η εμπειρία μας με τον Αμερικανό μεσολαβητή ήταν πικρή και δεν υπήρχε αξιοπιστία από την αμερικανική πλευρά επειδή απέσυραν τις προτάσεις τους», σημείωσε, ενώ σχετικά με το ζήτημα των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ο Χαμέντ τόνισε ότι οι ενέργειες της Χαμάς βασίζονται σε εσωτερικές αξίες.

«Φερόμαστε στους κρατούμενους σύμφωνα με τις αξίες μας παρά τις σφαγές εναντίον του λαού μας», είπε. «Αυτοί που τους θέτουν σε κίνδυνο είναι οι ίδιοι οι κατακτητές».

Σημειώνεται πως – σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση – βασικοί στόχοι στο χτύπημα ήταν τα μέλη της Χαμάς, Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal και Zaher Jabarin.

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