ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καθυστερήσεις στα ακυρωτικά δικαστήρια επηρεάζουν τη συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης
Ειδήσεις
20:59 - 23 Σεπ 2025

Καθυστερήσεις στα ακυρωτικά δικαστήρια επηρεάζουν τη συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και η συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης με αυτές; Το ζήτημα αναλύθηκε μέσα από τις τοποθετήσεις διακεκριμένων νομικών, δικαστών και εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», οι οποίοι ανέδειξαν τις αιτίες των καθυστερήσεων και τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής των αποφάσεων.

Ο κ. Χρήστος Ντουχάνης, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σημείωσε ότι, σε γενικές γραμμές, η Διοίκηση συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, ενώ οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης είναι η εξαίρεση. «Από τις 30 αποφάσεις που έχουν εκδοθεί φέτος, μόλις σε μία παρατηρείται έλλειψη συμμόρφωσης», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι ο αργός ρυθμός έκδοσης αποφάσεων συχνά δυσχεραίνει τη συμμόρφωση, ενώ προτείνει δικηγόροι και δικαστές να αξιολογούν προτεραιότητες και ένδικα μέσα για πιο αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων.

Η κυρία Σταυρούλα Κουσουλού, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου σημείωσε ότι η εκτέλεση διοικητικών αποφάσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία. «Η καθυστέρηση εκτέλεσης ή συμμόρφωσης δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στην αγορά. Γι’ αυτό χρειάζεται ταχύτητα στην εκτέλεση δικών. Η δίκη πρέπει σίγουρα να προηγείται ενός πλειστηριασμού για παράδειγμα», εξήγησε.

Ο κ.Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου μίλησε για την συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδριου. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν μεμονωμένες εστίες Υποθέσεων στις οποίες η συμμόρφωση της διοίκησης είναι πλημμελης και τέτοιες είναι οι υποθέσεις των στρατιωτικών και βουλευτικών συντάξεων. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ελεγκτικά πορίσματα του Ελεγκτικου Συνεδριου και εκεί οι τάσεις είναι αντιφατικές. Υπάρχουν περιπτώσεις καλών πρακτικών όπως συνέβη με την έκθεση ελέγχου του Δικαστηρίου για το ΑΚΑΓΕ, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπως αυτή του ελέγχου για το ΤΑΠ που τα όργανα της πολιτείας κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε υποδείξει. Τέλος διατύπωσε προτάσεις για την αναμόρφωση του πλαισίου συμμόρφωσης επ'αφορμή της συμπλήρωσης 20 και πλέον ετών από την θεσμοθέτηση του ν. 3068/2002. Συγκεκριμένα προτεινε την παραπομπή των υποθέσεων για τις οποίες, επιβάλλεται κύρωση για μη συμμορφωση στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικο Συνεδριο με σκοπό τον καταλογισμό των υπευθύνων για τη μη συμμόρφωση υπαλλήλων. Πρότεινε επίσης για εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικου Συνεδριου όπως και απολογιστικες εκθέσεις επί των εργασιών των τριμελων συμβουλίων συμμόρφωσης να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικες επιτροπές.

Η κυρία Γεωργία Μπουρδάκου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους υπογράμμισε ότι κατά κανόνα η δημόσια διοίκηση συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις. «Τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας έχουν εκδώσει 4.200 αποφάσεις και έχουν γίνει δεκτές μόλις 40 αιτήσεις συμμόρφωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις υποκειμενικές δυσκολίες που οδηγούν στην καθυστέρηση συμμόρφωσης, όπως η έλλειψη προσωπικού, ή ο φόρτος εργασίας, αλλά και στις αντικειμενικές δυσκολίες που πολλές φορές προκύπτουν, όπως η δυσκολία κατανόησης μίας ακυρωτικής απόφασης, ειδικά αν αυτή αποτελεί μέρος μιας σύνθετης διοικητικής ενέργειας. Επισήμανε τέλος τη δυσκολία που επιφέρει μία καθυστερημένη έκδοση απόφασης, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει όχι μόνο οι συνθήκες αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασιζόταν ο αρχικός νομικός ισχυρισμός για την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Ο κ.Σπύρος Ανδρίτσος, Director, Civil, Administrative, Criminal Law Disputes and NPEs Legal Support, Alpha Bank μίλησε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από μία καθυστέρηση έκδοσης απόφασης. «Οι χρονικές καθυστερήσεις εκδίκασης ανακοπών, η έλλειψη προβλεψιμότητας ως προς την εκτέλεση μιας απόφασης, αλλά και το κόστος που καλείται να πληρώσει μία επιχείρηση μέχρι να τελεσιδικήσει μία υπόθεση είναι τα κύρια προβλήματα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο ορισμός δικάσιμου ανακοπής είναι περίπου 40 μήνες και ο χρόνος έκδοσης απόφασης κυμαίνεται από 6 έως και 10 μήνες. Αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί έλλειψη ρευστότητας στην επιχείρηση και κατ’ επέκταση στην οικονομία καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο διαθέσιμο εισόδημα για επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ελευθέριος Ράντος, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. ΣΔΕΕ είπε ότι οι δικηγόροι εκπροσωπούν όλες τις πλευρές μιας απόφασης συμμόρφωσης, ωστόσο επισήμανε την έλλειψη κουλτούρας στα θέματα συμμόρφωσης. «Οι δικηγόροι δεν έχουν εκπαιδευτεί ή επιμορφωθεί στα θέματα αυτά. Κατά κανόνα την γνώση την αναπτύσσουν από την τριβή τους με τέτοιες υποθέσεις», εξήγησε και συμπλήρωσε ότι η αύξηση του κόστους προσφυγής για μία υπόθεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, ή και η αναθεώρηση προς τα επάνω των αμοιβών των δικηγόρων για την ανάληψη τέτοιων υποθέσεων μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην μείωση των καθυστερήσεων αποφάσεων και τη μείωση του όγκου τέτοιων υποθέσεων». Τέλος, είπε ότι οι δικηγόροι μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών που θα οδηγήσουν στην ταχύτερη έκδοση αποφάσεων».

Ο κ. Νίκος Σημαντήρας, επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ σημείωσε ότι το θέμα της συμμόρφωσης ξεπερνά την απλή λογική ερμηνεία κανόνων δικαίου που διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα δικονομίας. Ο προβληματισμός της μη συμμόρφωσης είναι προβληματισμός Συνταγματικού Δικαίου και απαιτεί μία πιο δημιουργική και εμπειρική ερμηνεία του νόμου. «Αυτή η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται μέσω πρακτικής και εμπειρικής άσκησης και όχι μόνο μέσω διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο», εξήγησε.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://synedriodikaiosini.gr/

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin
Ανεμοδείκτης

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator
Πολιτική

Ο Σαμαράς ανοίγει και το φάκελο «υποκλοπές»: Ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με Predator

«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου
Πολιτική

«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη
Πολιτική

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ