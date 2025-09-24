ΥΠΠΟ: Αποκαθίσταται το μυκηναϊκό τείχος στο ανατολικό τμήμα της Ακρόπολης

Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, προχωρά στην αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης, στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία και ανάδειξη ενός από τα καλύτερα σωζόμενα τμήματα της μυκηναϊκής οχύρωσης του Βράχου, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες επισκεψιμότητας.

Αντικείμενο και εμβέλεια του έργου

Η αποκατάσταση αφορά δύο κύρια τμήματα του μυκηναϊκού τείχους:

Τμήμα Α : Ανατολικά-νοτιοανατολικά του Παλαιού Μουσείου, με ορατή θεμελίωση πάνω στο φυσικό βράχο.

: Ανατολικά-νοτιοανατολικά του Παλαιού Μουσείου, με ορατή θεμελίωση πάνω στο φυσικό βράχο. Τμήμα Β: Στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου, με ορατή τη βόρεια-εσωτερική όψη του.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα συντηρηθούν δύο τμήματα θεμελίου και δύο παράλληλοι τοίχοι του Ιερού του Πανδίονος. Για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης αξιοποιήθηκε το φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, καθώς και η μελέτη αποκατάστασης που αποδίδει έξι επιπλέον διάσπαρτους λίθους σε παρακείμενες θέσεις.

Οι εργασίες ακολουθούν τις αρχές σεβασμού των ιστορικών φάσεων, της αντιστρεψιμότητας των επεμβάσεων, της ελάχιστης παρέμβασης και της ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων.

Νέα διαδρομή και εμπειρία επισκέπτη

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το α’ εξάμηνο του 2026, η περιοχή ανατολικά και βόρεια του Παλαιού Μουσείου θα ανοίξει στο κοινό. Θα διαμορφωθεί ειδική διαδρομή επισκεπτών, που θα αναδείξει άγνωστες όψεις της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης και θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, που περιλαμβάνει ήδη νέες διαδρομές όπως ο περίπατος στη βόρεια κλιτύ και την επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου με νέες χρήσεις, καθώς και τη δημιουργία νέου πωλητηρίου από τον ΟΔΑΠ.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Με την αποκατάσταση και ανάδειξη του μυκηναϊκού τείχους, ενός από τα καλύτερα σωζόμενα τμήματα της προϊστορικής οχύρωσης και τη διαμόρφωση της νέας διαδρομής επισκεπτών, διασώζουμε ένα μοναδικό μνημείο. Φωτίζουμε την ιστορία της πόλης στη μακρά ιστορική διάρκεια, στη μεγάλη διαχρονία, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν όψεις της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης, που μέχρι σήμερα παρέμεναν αθέατες και άγνωστες, στο ευρύ κοινό.

Το έργο βρίσκεται σε συνάρτηση με την αναβάθμιση και επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου, αλλά και με τα συνεχιζόμενα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης συνεχίζεται συστηματικά, από το 2020. Πρόσφατα, αποδόθηκαν νέες διαδρομές, όπως ο περίπατος στη βόρεια κλιτύ, που προσθέτουν νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες, ενώ λειτουργεί και νέο πωλητήριο του ΟΔΑΠ, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Με συνέπεια, υπηρετούμε το σχέδιο επεμβάσεων για την καλύτερη δυνατή προστασία και ανάδειξη του μνημειακού συνόλου, την επέκταση της εμπειρίας του επισκέπτη και την βέλτιστη προσβασιμότητά του».