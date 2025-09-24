ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΠΟ: Αποκαθίσταται το μυκηναϊκό τείχος στο ανατολικό τμήμα της Ακρόπολης
Ειδήσεις
11:44 - 24 Σεπ 2025

ΥΠΠΟ: Αποκαθίσταται το μυκηναϊκό τείχος στο ανατολικό τμήμα της Ακρόπολης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, προχωρά στην αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης, στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου. 

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία και ανάδειξη ενός από τα καλύτερα σωζόμενα τμήματα της μυκηναϊκής οχύρωσης του Βράχου, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες επισκεψιμότητας.

Αντικείμενο και εμβέλεια του έργου

Η αποκατάσταση αφορά δύο κύρια τμήματα του μυκηναϊκού τείχους:

  • Τμήμα Α: Ανατολικά-νοτιοανατολικά του Παλαιού Μουσείου, με ορατή θεμελίωση πάνω στο φυσικό βράχο.
  • Τμήμα Β: Στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου, με ορατή τη βόρεια-εσωτερική όψη του.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα συντηρηθούν δύο τμήματα θεμελίου και δύο παράλληλοι τοίχοι του Ιερού του Πανδίονος. Για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης αξιοποιήθηκε το φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, καθώς και η μελέτη αποκατάστασης που αποδίδει έξι επιπλέον διάσπαρτους λίθους σε παρακείμενες θέσεις.

Οι εργασίες ακολουθούν τις αρχές σεβασμού των ιστορικών φάσεων, της αντιστρεψιμότητας των επεμβάσεων, της ελάχιστης παρέμβασης και της ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων.

Νέα διαδρομή και εμπειρία επισκέπτη

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το α’ εξάμηνο του 2026, η περιοχή ανατολικά και βόρεια του Παλαιού Μουσείου θα ανοίξει στο κοινό. Θα διαμορφωθεί ειδική διαδρομή επισκεπτών, που θα αναδείξει άγνωστες όψεις της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης και θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, που περιλαμβάνει ήδη νέες διαδρομές όπως ο περίπατος στη βόρεια κλιτύ και την επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου με νέες χρήσεις, καθώς και τη δημιουργία νέου πωλητηρίου από τον ΟΔΑΠ.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Με την αποκατάσταση και ανάδειξη του μυκηναϊκού τείχους, ενός από τα καλύτερα σωζόμενα τμήματα της προϊστορικής οχύρωσης και τη διαμόρφωση της νέας διαδρομής επισκεπτών, διασώζουμε ένα μοναδικό μνημείο. Φωτίζουμε την ιστορία της πόλης στη μακρά ιστορική διάρκεια, στη μεγάλη διαχρονία, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν όψεις της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης, που μέχρι σήμερα παρέμεναν αθέατες και άγνωστες, στο ευρύ κοινό.

Το έργο βρίσκεται σε συνάρτηση με την αναβάθμιση και επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου, αλλά και με τα συνεχιζόμενα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης συνεχίζεται συστηματικά, από το 2020. Πρόσφατα, αποδόθηκαν νέες διαδρομές, όπως ο περίπατος στη βόρεια κλιτύ, που προσθέτουν νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες, ενώ λειτουργεί και νέο πωλητήριο του ΟΔΑΠ, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Με συνέπεια, υπηρετούμε το σχέδιο επεμβάσεων για την καλύτερη δυνατή προστασία και ανάδειξη του μνημειακού συνόλου, την επέκταση της εμπειρίας του επισκέπτη και την βέλτιστη προσβασιμότητά του».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Nespresso Hellas: Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιας ανάπτυξης – Αύξηση τζίρου 18% το 2024
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Nespresso Hellas: Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιας ανάπτυξης – Αύξηση τζίρου 18% το 2024

Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση δεν θέλει τη δίκη των Τεμπών - Αιχμηρή απάντηση σε Τσίπρα
Πολιτική

Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση δεν θέλει τη δίκη των Τεμπών - Αιχμηρή απάντηση σε Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι
Πολιτική

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου
Ειδήσεις

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα
Πολιτική

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ