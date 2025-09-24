Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση δεν θέλει τη δίκη των Τεμπών - Αιχμηρή απάντηση σε Τσίπρα

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action 24, όπου κατηγόρησε ευθέως τμήμα της αντιπολίτευσης ότι δεν επιθυμεί την έναρξη της δίκης για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον χαρακτήρισε «πρωθυπουργό των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης».

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε αιχμές για εργαλειοποίηση του θέματος των Τεμπών με σκοπό την πολιτική εκμετάλλευση του πόνου των συγγενών των θυμάτων με στόχο μικροκομματικά οφέλη τονίζοντας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να κάνει πολιτική καριέρα στις πλάτες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας ωστόσο τη στάση της από εκείνη του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ «κάποιες φορές έπεσε στην παγίδα να γίνει ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται απόλυτα με την ίδια γραμμή.

Μια δίκη τεράστιας σημασίας

Ειδική αναφορά έκανε στη βαρύτητα και το εύρος της δίκης για τα Τέμπη, εκτιμώντας ότι θα διαρκέσει αρκετά χρόνια λόγω του πλήθους των μαρτύρων, των κατηγορουμένων και των εγγράφων που θα εξεταστούν.

«Αν η δίκη αυτή δεν ξεκινήσει ούτε στα τρία χρόνια και ξεκινήσει στα τέσσερα, μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια. Στα 8 χρόνια, γιατί θα πρέπει να γίνει και δεύτερος βαθμός και ενδεχομένως αναιρέσεις, θα πρέπει να έχουν τελεσιδικήσει οι αποφάσεις ώστε να μην υπάρξει παραγραφή των αδικημάτων», τόνισε.

Παράλληλα, συνέστησε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι κάθε αίτημα που σχετίζεται με την υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη.

Δίπλα στους συγγενείς σε ανθρώπινο επίπεδο

Αναφερόμενος στον πόνο των συγγενών των θυμάτων, τόνισε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους με σεβασμό: «Σε ανθρώπινο επίπεδο πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα. Δίπλα όμως με ανθρώπινο πρόσωπο, όχι με σκοπό να αποκομίσουμε ψήφους ή πολιτικά οφέλη», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για την κ. Καρυστιανού, που έχει χάσει παιδί στο δυστύχημα, απέφυγε να σχολιάσει λέγοντας ότι «είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο και την απόλυτη οδύνη».

Για Τσίπρα: Είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ο πρωθυπουργός των παραυπουργείων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στις αιχμές του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε στηρίξει δημόσια το αίτημα εκταφής σορών θυμάτων ώστε να γίνουν νέες έρευνες.

«Είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μια δημοκρατία με διάκριση των εξουσιών απαγορεύεται η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως είχε παραδεχθεί ο υπουργός του, Σταύρος Κοντονής», δήλωσε αιχμηρά.