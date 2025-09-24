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Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 205 χλμ/ώρα - Τον «πρόδωσε» βίντεο στα social media
Ειδήσεις
12:35 - 24 Σεπ 2025

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 205 χλμ/ώρα - Τον «πρόδωσε» βίντεο στα social media

Reporter.gr Newsroom
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Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) συνέλαβαν έναν 36χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται να οδηγεί με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή άλλων χρηστών του δρόμου.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν το δημοσιευμένο υλικό για να εντοπίσουν τον οδηγό και να τον συλλάβουν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε διαφορετική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 12:36
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