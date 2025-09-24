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Μιχαηλίδου στη Νέα Υόρκη: Παρεμβάσεις και διμερείς συναντήσεις για παιδιά, νέους και ισότητα φύλων
Πολιτική
12:24 - 24 Σεπ 2025

Μιχαηλίδου στη Νέα Υόρκη: Παρεμβάσεις και διμερείς συναντήσεις για παιδιά, νέους και ισότητα φύλων

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου θα συμμετάσχει στη Νέα Υόρκη σε σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και διμερών συναντήσεων που αφορούν την προστασία των παιδιών, τη νεολαία, την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση της ελληνικής διασποράς.

Συγκεκριμένα, η κα Μιχαηλίδου θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του Global Charter on Children’s Care Reform, της σημαντικής πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση, καθώς και στη συνάντηση για την τριακοστή επέτειο του World Programme of Action for Youth. Η συμμετοχή της ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης υπογραμμίζει την αποτελεσματική δουλειά, την αφοσίωση και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Η Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά κράτη – μέλη που υπέγραψαν το Global Charter on Children’s Care Reform.

Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, η υπουργός θα παρέμβει στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον εορτασμό της τριακοστής επετείου του World Programme of Action for Youth, με θέμα: «World Programme of Action for Youth at 30: Accelerating global progress through intergenerational collaboration». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οδηγό για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο περιθώριο των εργασιών, η κα Μιχαηλίδου θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων με εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς και διεθνείς εταίρους με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών πολιτικών της χώρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της υπουργού:

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

  • Συμμετοχή στην επίσημη παρουσίαση του Global Charter on Children’s Care Reform, πρωτοβουλίας του Ηνωμένου Βασιλείου και του Αντιπροέδρου της Βρετανικής Κυβέρνησης, David Lammy, για την παιδική προστασία και την αποϊδρυματοποίηση.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

  • Συνάντηση με την οργάνωση The Hellenic Initiative και ηγετικά στελέχη της ελληνικής διασποράς, με τη συμμετοχή της Γενικής Προξένου Νέας Υόρκης Ιφιγένειας Καναρά, του Εκτελεστικού Διευθυντή της THI Mike Manatos και του Αντιπροέδρου του THI και CEO της Fortress Investment Group Dean Dakolias.
  • Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την 30ή επέτειο του World Programme of Action for Youth, με θέμα: «Accelerating global progress through intergenerational collaboration».
  • Συμμετοχή στο πάνελ «Full, effective and meaningful youth participation at national and international levels, for the benefit of current and future generations».
  • Συνάντηση με την Dr. Najat Maalla M’jid, Ειδική Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία κατά των Παιδιών, για στρατηγικές πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των παιδιών.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

  • Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΔΣ του Εμπορικού Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Hellenic-American Chamber of Commerce Eftyhia Pylarinou-Piper και την Poulette Poulos, Executive Director του Leadership 100, για την ενίσχυση της παρουσίας του Ελληνισμού στην Αμερική.
  • Συνάντηση με την Sima Sami Bahous, Εκτελεστική Διευθύντρια της UN Women και υφυπουργό – Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, με θέμα την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων.
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