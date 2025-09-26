Πανελλαδική απεργία 1ης Οκτωβρίου: Τι ισχύει για ΜΜΜ και ταξί

Στην πανελλαδική 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ 09:00 και 21:00. Οι στάσεις εργασίας θα ισχύσουν από την αρχή της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της νυχτερινής βάρδιας.

Αντίστοιχο ωράριο θα ισχύσει και για τα τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, σε κοινή τους δήλωση, τονίζουν πως διεκδικούν σύγχρονες, ασφαλείς και αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Παράλληλα, απαιτούν την κατάργηση των μνημονιακών αντεργατικών νόμων και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ενάντια στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Κανονικά θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα λεωφορεία των γραμμών που εξυπηρετούνται από την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, η Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) και το Τραμ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 17:00, όπως ανακοίνωσαν τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ, με στόχο να διευκολυνθεί η μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις από σωματεία, οι οποίες ίσως επηρεάσουν τη λειτουργία των σταθερών μέσων.

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο της ΣΤΑ.ΣΥ επισημαίνει τους βασικούς λόγους συμμετοχής στην απεργία:

Απόσυρση των προτεινόμενων μέτρων του νέου νομοσχεδίου, τα οποία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 13ωρης εργασίας στον ίδιο εργοδότη — μέτρα που, όπως αναφέρουν, πλήττουν κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες εργαζομένων.

Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 37,5 ώρες, όπως εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία.

Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο που ίσχυε πριν την ΠΥΣ 6/2012, η οποία επιβλήθηκε στο πλαίσιο των μνημονίων.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει ήδη αποφασίσει συμμετοχή στην απεργία. Αναμένεται ανακοίνωση από την Hellenic Train σχετικά με ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού, καθώς και για το ενδεχόμενο διεξαγωγής δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι επαγγελματίες ταξί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και ζητούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στον κλάδο.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην κινητοποίηση θα λάβει μέρος και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει δικαστική απόφαση που θα κρίνει παράνομη την απεργία, όπως αναμένεται μετά από προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ.

Αν τελικά η απεργία των ελεγκτών πραγματοποιηθεί, τότε θα εξυπηρετηθούν μόνο οι εξής πτήσεις, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την κάλυψη βασικών αναγκών: