ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πανελλαδική απεργία 1ης Οκτωβρίου: Τι ισχύει για ΜΜΜ και ταξί
Ειδήσεις
21:59 - 26 Σεπ 2025

Πανελλαδική απεργία 1ης Οκτωβρίου: Τι ισχύει για ΜΜΜ και ταξί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην πανελλαδική 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα λειτουργήσουν μόνο μεταξύ 09:00 και 21:00. Οι στάσεις εργασίας θα ισχύσουν από την αρχή της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της νυχτερινής βάρδιας.

Αντίστοιχο ωράριο θα ισχύσει και για τα τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, σε κοινή τους δήλωση, τονίζουν πως διεκδικούν σύγχρονες, ασφαλείς και αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Παράλληλα, απαιτούν την κατάργηση των μνημονιακών αντεργατικών νόμων και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ενάντια στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Κανονικά θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα λεωφορεία των γραμμών που εξυπηρετούνται από την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, η Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) και το Τραμ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 17:00, όπως ανακοίνωσαν τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ, με στόχο να διευκολυνθεί η μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις από σωματεία, οι οποίες ίσως επηρεάσουν τη λειτουργία των σταθερών μέσων.

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο της ΣΤΑ.ΣΥ επισημαίνει τους βασικούς λόγους συμμετοχής στην απεργία:

  • Απόσυρση των προτεινόμενων μέτρων του νέου νομοσχεδίου, τα οποία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 13ωρης εργασίας στον ίδιο εργοδότη — μέτρα που, όπως αναφέρουν, πλήττουν κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες εργαζομένων.
  • Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 37,5 ώρες, όπως εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία.
  • Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο που ίσχυε πριν την ΠΥΣ 6/2012, η οποία επιβλήθηκε στο πλαίσιο των μνημονίων.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει ήδη αποφασίσει συμμετοχή στην απεργία. Αναμένεται ανακοίνωση από την Hellenic Train σχετικά με ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού, καθώς και για το ενδεχόμενο διεξαγωγής δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι επαγγελματίες ταξί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και ζητούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στον κλάδο.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην κινητοποίηση θα λάβει μέρος και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει δικαστική απόφαση που θα κρίνει παράνομη την απεργία, όπως αναμένεται μετά από προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ.

Αν τελικά η απεργία των ελεγκτών πραγματοποιηθεί, τότε θα εξυπηρετηθούν μόνο οι εξής πτήσεις, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την κάλυψη βασικών αναγκών:

  • Πτήσεις που διέρχονται από το FIR Αθηνών χωρίς στάση
  • Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών ή Πρωθυπουργούς
  • Αποστολές και ασκήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας
  • Πτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης
  • Νοσοκομειακές πτήσεις
  • Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας
  • Αποστολές έρευνας και διάσωσης
Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 23:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε
Ειδήσεις

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ
Ναυτιλία

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε
Ειδήσεις

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 23:35

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Πολιτική
14/07/2026 - 23:28

Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 23:05

Υπουργείο Τουρισμού – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:55

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:45

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

Πολιτική
14/07/2026 - 22:35

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:30

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Magazino
14/07/2026 - 22:30

Από τα πλαστικά των ωκεανών στους δρόμους: Η Χαβάη δίνει δεύτερη ζωή στα εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 22:15

Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 21:55

Απολογισμός Χαρδαλιά: Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:20

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:02

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:00

Δημογραφικό: Κατάρρευση 44% στις γεννήσεις στην Ελλάδα – Στα ύψη οι καισαρικές

Ειδήσεις
14/07/2026 - 20:55

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 20:30

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:30

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:10

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Οικονομία
14/07/2026 - 18:48

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
14/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 18:24

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ