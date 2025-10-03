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Κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας για το Global Sumud Flotilla
Ειδήσεις
14:43 - 03 Οκτ 2025

Κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας για το Global Sumud Flotilla

Reporter.gr Newsroom
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Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10) ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας σχετικά με τις εξελίξεις για την αναχαίτιση των σκαφών του Global Sumud Flotilla.

Στην ανακοίνωση τα κόμματα καταδίκασαν ρητά την επίθεση την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ακόμα, κάλεσαν την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση

«Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flottilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο πού έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 16:09
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