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Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε να μείνει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει δέκα κιλά, λένε οι γιατροί
Ειδήσεις
14:28 - 03 Οκτ 2025

Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε να μείνει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει δέκα κιλά, λένε οι γιατροί

Reporter.gr Newsroom
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Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις βρέθηκε την Παρασκευή (3/10) ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ωστόσο, παρά τη σύσταση των γιατρών να παραμείνει για νοσηλεία, εκείνος αρνήθηκε.   

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί, ο κ. Ρούτσι έχει χάσει συνολικά 10 κιλά, κάτι που επιβαρύνει την ήδη εύθραυστη υγεία του λόγω υπέρτασης, καρδιακής αρρυθμίας, αγγειοπάθειας και υπνικής άπνοιας. Η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει πως το αίτημά του για εκταφή και ταυτοποίηση του γιου του, καθώς και για τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων, είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλώντας την Κυβέρνηση, τη Δικαιοσύνη και όλους τους αρμόδιους φορείς να ικανοποιήσουν το αίτημά του άμεσα.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει πλέον την 19η ημέρα απεργίας πείνας, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του Ντένις, που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την οποία «αρνήθηκε εκ νέου ιατροφαρμακευτική φροντίδα», διευκρίνισε την Πέμπτη (2/10) ότι δεν αρνήθηκε ιατρική βοήθεια, αλλά όταν ρωτήθηκε αν χρειάζεται κάτι, απάντησε πως «είμαι μια χαρά».

Ο ίδιος τόνισε ότι για την εκταφή έχουν ήδη δοθεί εντολές στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος, αλλά επανέλαβε πως η οικογένειά του ζητά η διαδικασία να μην περιοριστεί σε τεστ DNA αλλά να επιτραπεί η παρουσία ανεξάρτητου ιατροδικαστή, κάτι που –όπως υποστηρίζει– δεν τους επιτρέπεται. «Υπάρχουν στιγμές που νιώθω πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν θα σταματήσω, γιατί θα πάρω αυτό το χαρτί. Είναι δικαίωμά μου να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το φτάσω μέχρι τέλους. Γιατί μου στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, αν νομίζουν ότι είναι καθαροί. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 14:32
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