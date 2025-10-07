ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Το 3ο Κουδούνι Όπερα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «χτυπάει» φέτος σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:19 - 07 Οκτ 2025

Το 3ο Κουδούνι Όπερα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «χτυπάει» φέτος σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
Μετά από πέντε χρόνια επιτυχημένης παρουσίας σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3ο Κουδούνι Όπερα, που υλοποιείται από τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) με την διαχρονική υποστήριξη της Πειραιώς, ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός Αθηνών, φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και ειδικότερα στον πυλώνα που περιλαμβάνει δράσεις για τη Νέα Γενιά με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και επαφή των νέων με την Τέχνη και τον Πολιτισμό.

H εκπαιδευτική αυτή καλλιτεχνική και παιδαγωγική δράση για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες δίνει την ευκαιρία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του μουσικού θεάτρου μέσα από μια μοναδική εμπειρία συνεργασίας, δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, φέρνει εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σε επαφή με τις σύγχρονες πρακτικές του μουσικού θεάτρου, καθοδηγώντας τους βήμα προς βήμα στη δημιουργική διαδικασία και στην εμπειρία μιας ολοκληρωμένης μουσικοθεατρικής παράστασης.

Στη Θεσσαλονίκη το φετινό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το έργο μουσικού θεάτρου φέρει τον τίτλο «Ταξίδι στη Χώρα των Άσχημων» και εστιάζει στη συμπερίληψη, την αρμονική συνύπαρξη μέσα από τον σεβασμό στην ιδιαιτερότητα, την αποδοχή και την εκτίμηση της διαφορετικότητας.

Στα Ιωάννινα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να γνωρίσουν τον κόσμο του μουσικού θεάτρου με οδηγό έναν… παμπόνηρο γάτο. Το έργο «Ο Γάτος», βασισμένο σε παραμύθι από την Ανατολική Θράκη – μια παραδοσιακή, περιπετειώδης παραλλαγή της γνωστής ιστορίας του Παπουτσωμένου Γάτου – καλεί τους νέους και τις νέες να τραγουδήσουν, να στήσουν ρυθμούς και ηχοτοπία, να αφηγηθούν και να παίξουν με την πρακτική του body percussion, δημιουργώντας τη δική τους εκδοχή της ιστορίας. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από μια ομάδα καλλιτεχνών και παιδαγωγών με ξεχωριστή εμπειρία και δημιουργική ματιά.

Η διεύρυνση της εκπαιδευτικής αυτής δράσης στην ελληνική περιφέρεια προσθέτει αξία στο πρόγραμμα EQUALL της Τράπεζας, το οποίο στον πυρήνα του έχει θέσει τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών και προσβάσεων στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις.

