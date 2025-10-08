ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή
Ειδήσεις
18:52 - 08 Οκτ 2025

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Reporter.gr Newsroom
Οι νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο νέο πλαίσιο που σχηματίζεται, με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς επίσης και οι δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των δημόσιων ΑΕΙ αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση για τα Πανεπιστήμια στο  Olympia Forum VI .

«Η χώρα χρειάζεται επειγόντως έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη, και για την έρευνα και για τα πανεπιστήμια. Έναν χάρτη που να έχει δύο χαρακτηριστικά: να είναι εξωστρεφής και διεθνοποιημένος. Πρέπει να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον, και το μέλλον είναι ένα βιώσιμο πανεπιστήμιο», ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρθηκε στη νέα φοιτητική εστία που θα εγκαινιαστεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, για τα τέσσερα νέα κοινά μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, των ΗΠΑ, της Ιταλίας και της Κύπρου, τα τμήματα του πανεπιστημίου που λειτουργούν στην Κίνα, αλλά και τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο Imperial του Λονδίνου, βάσει της οποίας, φοιτητές της σχολής Ηλεκτρολόγων φοιτούν κατά ένα μέρος των σπουδών τους στο βρετανικό πανεπιστήμιο και αποκτούν κοινό πτυχίο επιπέδου master.

O κ. Μπούρας επεσήμανε ότι παραμένει το αίτημα των πανεπιστημίων για μεγαλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερη στελέχωση και έκρουσε το «καμπανάκι του κινδύνου» για το ενδεχόμενο στο μέλλον, οι προσφερόμενες θέσεις στα ΑΕΙ να είναι πολύ περισσότερες από τον αριθμό των υποψηφίων για εισαγωγή.

Στην ανάγκη στελέχωσης και καλύτερης χρηματοδότησης στάθηκαν και οι κ.κ. Μπιλίνης και Σάμιτας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι τα πανεπιστήμια προχωρούν σε κινήσεις εξωστρέφειας που μπορούν να τους αποφέρουν κάποια χρηματοδοτική «ανάσα», αλλά και κύρος.

«Τα πανεπιστήμια, το τελευταίο διάστημα, έχουν κάνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης», ανέφερε ο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, προσθέτοντας ωστόσο ότι «λειτουργούν πολλά πανεπιστήμια στη χώρα» και ότι, σε συνδυασμό με την κατάργηση των ΤΕΙ, υπάρχει έλλειψη τεχνικών επαγγελματιών, με καλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Μπιλλίνης αναφέρθηκε, επίσης, σε 3 νέα, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με πανεπιστήμια του εξωτερικού και στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία με το πανεπιστήμιο Columbia για το ένα εξ αυτών.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αριστείδης Σάμιτας, σημείωσε ότι «η χρηματοδότηση δεν είναι αρκετή» και χαρακτήρισε τον τακτικό προϋπολογισμό «ελάχιστο» για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το ΕΚΠΑ.

