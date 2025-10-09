Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, εντός του οικισμού της Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη, όταν φορείο με ογδοντάχρονη ασθενή κατέληξε στο οδόστρωμα. Το περιστατικό συνέβη επί της παλαιάς εθνικής οδού, σε τμήμα που διέρχεται μέσα από τον οικισμό, όταν το ασθενοφόρο που μετέφερε την ασθενή επανεκκίνησε μετά από στάση σε φανάρι.

Από τύχη, η αιφνίδια και αδιευκρίνιστη πτώση του φορείου στην άσφαλτο δεν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα ούτε τραυματισμό της ασθενούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο ανήκε σε ιδιωτική εταιρεία με την οποία έχει σύμβαση το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τις δευτερογενείς διακομιδές. Η γυναίκα νοσηλεύεται κατά διαστήματα στο νοσοκομείο και εκείνη τη στιγμή επέστρεφε στο σπίτι της.

Κατά την εκκίνηση του ασθενοφόρου, φέρεται να απασφάλισε το φορείο, το οποίο χτύπησε στην πόρτα του οχήματος και άνοιξε. Έτσι, το φορείο με την ασθενή βρέθηκε στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, δεν υπήρξε ανατροπή ή σοβαρός τραυματισμός. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ολοκλήρωσε τη μεταφορά της γυναίκας στην οικία της, καθώς ο γιατρός που την αξιολόγησε δεν διαπίστωσε την ανάγκη επιστροφής της στο νοσοκομείο.

Με την ενημέρωση του περιστατικού, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε άμεσα σε μονομερή καταγγελία της σύμβασης με την εμπλεκόμενη εταιρεία ασθενοφόρων. Παράλληλα, διατάχθηκε ΕΔΕ για να διερευνηθεί αν υπήρξαν πλημμέλειες στην εκτέλεση των διαδικασιών της σύμβασης.

Όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη δρομολογηθεί η προσωρινή ανάθεση των δευτερογενών διακομιδών σε άλλη εταιρεία που συμμετείχε στον ίδιο διαγωνισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Μέχρι την ολοκλήρωση νέας πρόσκλησης σε διαγωνισμό, το ΕΚΑΒ θα συνδράμει για την εκτέλεση αυτών των μεταφορών.