ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ
Ειδήσεις
12:31 - 09 Οκτ 2025

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Reporter.gr Newsroom
Ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, εντός του οικισμού της Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη, όταν φορείο με ογδοντάχρονη ασθενή κατέληξε στο οδόστρωμα. Το περιστατικό συνέβη επί της παλαιάς εθνικής οδού, σε τμήμα που διέρχεται μέσα από τον οικισμό, όταν το ασθενοφόρο που μετέφερε την ασθενή επανεκκίνησε μετά από στάση σε φανάρι.

Από τύχη, η αιφνίδια και αδιευκρίνιστη πτώση του φορείου στην άσφαλτο δεν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα ούτε τραυματισμό της ασθενούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο ανήκε σε ιδιωτική εταιρεία με την οποία έχει σύμβαση το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τις δευτερογενείς διακομιδές. Η γυναίκα νοσηλεύεται κατά διαστήματα στο νοσοκομείο και εκείνη τη στιγμή επέστρεφε στο σπίτι της.

Κατά την εκκίνηση του ασθενοφόρου, φέρεται να απασφάλισε το φορείο, το οποίο χτύπησε στην πόρτα του οχήματος και άνοιξε. Έτσι, το φορείο με την ασθενή βρέθηκε στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, δεν υπήρξε ανατροπή ή σοβαρός τραυματισμός. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ολοκλήρωσε τη μεταφορά της γυναίκας στην οικία της, καθώς ο γιατρός που την αξιολόγησε δεν διαπίστωσε την ανάγκη επιστροφής της στο νοσοκομείο.

Με την ενημέρωση του περιστατικού, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε άμεσα σε μονομερή καταγγελία της σύμβασης με την εμπλεκόμενη εταιρεία ασθενοφόρων. Παράλληλα, διατάχθηκε ΕΔΕ για να διερευνηθεί αν υπήρξαν πλημμέλειες στην εκτέλεση των διαδικασιών της σύμβασης.

Όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη δρομολογηθεί η προσωρινή ανάθεση των δευτερογενών διακομιδών σε άλλη εταιρεία που συμμετείχε στον ίδιο διαγωνισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Μέχρι την ολοκλήρωση νέας πρόσκλησης σε διαγωνισμό, το ΕΚΑΒ θα συνδράμει για την εκτέλεση αυτών των μεταφορών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;
Πολιτική

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλεξανδρούπολη: Στον ανακριτή οι τελευταίοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με δεκάδες όπλα στον Έβρο
Ειδήσεις

Αλεξανδρούπολη: Στον ανακριτή οι τελευταίοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με δεκάδες όπλα στον Έβρο

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Ειδήσεις

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Εθνική Τράπεζα: Δωρεά ελικοπτέρου στο ΕΚΑΒ - Μεταφέρθηκαν 61 επείγοντα περιστατικά από νησιά των Δωδεκανήσων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: Δωρεά ελικοπτέρου στο ΕΚΑΒ - Μεταφέρθηκαν 61 επείγοντα περιστατικά από νησιά των Δωδεκανήσων

ΕΤΑΔ: Τρεις διαγωνισμοί για ανενεργά ακίνητα σε Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη και Αγ. Νικόλαο Κρήτης
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Τρεις διαγωνισμοί για ανενεργά ακίνητα σε Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη και Αγ. Νικόλαο Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:58

Ørsted: Σχέδιο μείωσης 2.000 θέσεων έως το 2027 για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Πολιτική
09/10/2025 - 12:47

Πέρκα: Πλέον έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στον Τσίπρα

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 12:45

Χαρδαλιάς: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας

Ακίνητα
09/10/2025 - 12:42

RE/MAX Ελλάς: Στην Αττική 8 στους 10 νοικιάζουν σπίτια εικοσαετίας

Περιβάλλον
09/10/2025 - 12:40

ΔΕΕ: Βαρύ πρόστιμο €5,5 εκατ. στην Ελλάδα για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:35

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Πολιτική
09/10/2025 - 12:33

Μητσοτάκης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 12:33

Πώς βλέπει σήμερα ο Τσακαλώτος τα «κατορθώματα» του ‘15

Οικονομία
09/10/2025 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 12:31

Αλεξανδρούπολη: Φορείο με ασθενή έπεσε στο οδόστρωμα — Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 12:26

Ο Τσακαλώτος δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 - Θα τον... θυμηθεί για το νέο κόμμα;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:17

Revolut: Λανσάρει το Pay by Bank στην Πύλη Πληρωμών για την Ελλάδα

Αναλύσεις
09/10/2025 - 12:15

Mediobanca: Τιμή-στόχος τα €19,20 για τη μετοχή της ΔΕΗ – Σύσταση outperform

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 12:09

CrediaBank, Περιφέρεια και Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/10/2025 - 12:06

Νέες θάλασσες

Εργασιακά
09/10/2025 - 12:05

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΣ Μαθητείας

Magazino
09/10/2025 - 12:02

«Ιδέα δεν έχω»: Stand up comedy & μουσική κωμωδία από τον Αριστοτέλη Ρήγα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 12:00

Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Εργασιακά
09/10/2025 - 11:59

Υπ. Εργασίας: Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας στο οκτάμηνο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:55

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:54

Κοινή δέσμευση ΕΒΕΑ και Επιθεώρησης Εργασίας για μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:49

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας αλλοδαπών εργατών σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας

Πολιτική
09/10/2025 - 11:49

Η Πειραιώς και η Oracle ανανεώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cloud και τη Βιωσιμότητα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ