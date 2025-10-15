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Καρυστιανού για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Άκρως αυταρχική η πρόταση Μητσοτάκη
Ειδήσεις
14:05 - 15 Οκτ 2025

Καρυστιανού για Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Άκρως αυταρχική η πρόταση Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει την κυβέρνηση για απόπειρα οικειοποίησης και περιορισμού πρόσβασης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «άκρως αντιδημοκρατική» και αυταρχική. Υπογραμμίζει ότι το μνημείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες, καταδικάζει τις πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση της χώρας και καλεί την κοινωνία να παραμείνει παρούσα για την υπεράσπιση της μνήμης των νεκρών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Η Μαρία Καρυστιανού προέβη σε ανάρτηση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις για την τροπολογία που θα μεταφέρει την ευθύνη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζοντας ότι το μνημείο «ανήκει σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό» και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «υπεροπτική αντίληψη ότι η χώρα τους ανήκει αποκλειστικά».

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού έχει ως εξής:

«Κάτω τα Χέρια από το Μνημείο ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες.

Η αλαζονική πεποίθηση σας ότι σας ανήκει η χώρα, τα δάση, τα νησιά, η ζωή μας, είναι λανθασμένη.

Δεν σας ανήκει τίποτα.

Είστε απλώς περαστικοί διαχειριστές, και μάλιστα επίορκοι και αποτυχημένοι!

Εγκαταλείψατε και απαξιώσατε τις υποδομές της χώρας και έτσι μου στερήσατε ο,τι πολυτιμότερο, το παιδί μου, φτωχοποιήσατε τη χώρα, καταστρέψατε επιχειρήσεις, διαλύσατε την παιδεία και την υγεία, και ευτελίσατε τη φωτεινή ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Την καταντήσατε αόρατη, δειλή και ντροπιασμένη.

Το πολιτικό σας αποτύπωμα θα μείνει στην ιστορία ως το πιο μελανό, αλλά και ως η κύρια αιτία της κοινωνικής συσπείρωσης που μας αφύπνισε για την έξοδο μας από τον βούρκο και την επιβίωση μας.

Και όταν ο λαός μίλησε, έδειξε την αγάπη του και αγκάλιασε τον ιερό αγώνα του Πάνου Ρούτσι για τη δικαίωση του παιδιού του και όλων των θυμάτων των Τεμπών, αποφασίσατε και διατάξατε να περιφραχθεί και αποκλειστεί η πρόσβαση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη!

Στο Μνημείο που πρεσβεύει ιερά και όσια της πατρίδας, που δεν μπορείτε ούτε από μακριά να «αγγίξετε»

Μην τολμήσετε να οικειοποιηθείτε και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, γιατί θα μας βρείτε απέναντι.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ !!

Πόσο αλαζονικό να στέλνεται για συζήτηση στη Βουλή μια άκρως αντιδημοκρατική πρόταση, ως «τιμωρία» απέναντι στην κοινωνική διαμαρτυρία!

Η Δημοκρατία όμως δεν πτοείται από εκβιασμούς και εκφοβισμούς.

Το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας είναι ιερό!

Η φροντίδα και ο σεβασμός στα δικαιώματα και τις επιθυμίες των πολιτών είναι ΠΑΝΩ από κάθε πολιτική σκοπιμότητα, εσωτερική ανασφάλεια και φόβο για την καρέκλα της πολιτικής εξουσίας. ΑΚΟΥΤΕ;

Η σημερινή μέρα που θα συζητηθεί αυτή η ντροπιαστική πρόταση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, θα μείνει στην ιστορία.

Σήμερα όμως είναι και η εκδίκαση της υπόθεσης για τα σβησμένα βίντεο!

Ποιος έδωσε εντολή να σβηστούν τα βίντεο;

Γιατί ο ανακριτής δεν λειτούργησε αυτεπαγγέλτως ως ΟΦΕΙΛΕ για τούτη τη δόλια πράξη παρά περίμενε να γίνει καταγγελία ;;;;

Ο Πρωθυπουργός, στην προσπάθειά του να προστατευθεί από την εμπλοκή της κυβέρνησής του στο έγκλημα των Τεμπών, σβήνει με αυταρχικά φιρμάνια του ότι την θυμίζει και την υπενθυμίζει! Αν μπορούσε θα εισέβαλε και στο μυαλό και τη ψυχή μας για να σβήσει αυταρχικά κάθε μνήμη!

Αυτή λοιπόν η ένοχη κυβέρνηση, που επί θητείας της έχουν γίνει τα πολιτικά και νομικά έκτροπα που βεβηλώνουν τις αξίες για τις οποίες πάλεψε ο Άγνωστος Στρατιώτης, για να κρυφτεί και να πνίξει τη λαϊκή κατακραυγή, θέλει να σβήσει ώστε να μην επαναληφθεί, μια από τις πιο ανθρώπινες και ηρωικές πράξεις που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια η χώρα.

ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΕΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ!»

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/4235514293438963?ref=embed_post}

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