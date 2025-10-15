Πατέλης: Η κυβέρνηση να μείνει σταθερή στην πορεία της ώστε να πετύχουμε τη σύγκλιση με Ευρώπη

Ο Αλέξης Πατέλης, πρώην προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε στα πλαίσια ραδιοφωνικής του παρουσίας στις προκλήσεις της τελευταίας πενταετίας, τη σημασία του σχεδίου στην οικονομική πολιτική και τη μελλοντική πορεία της χώρας, ενώ σχολίασε και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών του 2027. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής του από την ενεργό πολιτική δράση.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ:

Το ’19, το αφήγημα της κυβέρνησης ήταν μείωση φόρων, περισσότερες δουλειές, περισσότερη ασφάλεια, θύμισε ο κ. Πατέλης, «στις εκλογές του ’23 ήταν αύξηση μισθών, σύγκλιση με Ευρώπη, καλύτερο σύστημα Υγείας. Και ο πρωθυπουργός το ανέπτυξε με τον λεγόμενο πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό. Τι θα πει αυτό; Σημαίνει, κάνουμε μεταρρυθμίσεις σε διάφορα πεδία, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, συνέχεια στην ψηφιοποίηση, καλύτερο σύστημα Υγείας, καλύτερα σχολεία και φυσικά όλα αυτά να οδηγήσουν στην σύγκλιση με την Ευρώπη, το οποίο οδηγεί σε υψηλότερα εισοδήματα. Αυτό το αφήγημα παραμένει και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει, με την έννοια ότι είναι ένα αφήγημα το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και έχουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν μέχρι τις εκλογές και έχουν και πολλά γίνει» ανέφερε.

Να συνεχιστεί η πορεία που έχουμε

Για το ποιο θα είναι το αφήγημα το ’27, πλέον δεν θα είναι ο ίδιος μέρος των συζητήσεων, σημείωσε, ωστόσο εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να είναι «φυσικά η συνέχιση της πορείας». «Και να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Η σταθερότητα δεν είναι αυτοσκοπός. Δηλαδή, λέτε εσείς να κάνουμε μεταρρυθμίσεις με υψηλότερα εισοδήματα κτλ. Πώς θα γίνει αυτό; Δηλαδή, το μίνιμουμ, ας πούμε, για να συμβεί αυτό, είναι να υπάρχει ένα κοινοβούλιο που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις.

Αφού υπάρχει αυτή η ας πούμε συνθήκη, δηλαδή ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να σταθεί στα πόδια της, μετά μπορούμε να συζητήσουμε το αν συμφωνούμε με το πρόγραμμα της κυβέρνηση ή όχι. Αλλά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία είναι ασταθής, προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτό θα έλεγα είναι η απλή απάντηση» συμπλήρωσε.

Ότι είχα να προσφέρω στη χώρα το πρόσφερα

Ερωτηθείς τον λόγο που αποφάσισε να τερματίσει την διαδρομή του δίπλα στον πρωθυπουργό, επισήμανε ότι «στη χώρα μας υπάρχει μια παρερμηνεία της έννοιας της αποχώρησης ή της ολοκλήρωσης μιας δουλειάς. Εγώ, είμαι τεχνοκράτης. Ήρθα το 2019 για να βοηθήσω τη χώρα μου. Τουλάχιστον έτσι το αισθανόμουν εγώ. Και η χώρα πήγε πάρα πολλά βήματα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε εδώ ο Γερμανός πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας και είπε ότι η Γερμανία πρέπει να ακολουθεί το παράδειγμά της Ελλάδας.

Οπότε από τη δικιά μου πλευρά εγώ αυτό που είχα να προσφέρω το προσέφερα και αισθάνθηκα ότι είχε έρθει ένα τέλος.

Ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο, έτσι το αισθανόμουν εγώ. Δεν είναι όλοι για πάντα σε όλα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θαυμάζει τον πρωθυπουργό και πως διατηρούν μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Σε σχέση με το βιβλίο του, ανέφερε ότι προσπάθησε να το γράψει για να απευθύνεται σε όλους και όλες.

«Ο πρώτος μου καθηγητής στο πανεπιστήμιο μου είχε πει, αν δεν μπορείς να εξηγήσεις μια οικονομική θεωρία στη γιαγιά σου, σημαίνει ότι δεν την έχεις καταλάβει σωστά.

Δηλαδή αν δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να απλοποιήσεις τη σκέψη σου και να την επικοινωνήσεις, σημαίνει ότι δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις. Και βέβαια στην επικοινωνία, γιατί το βιβλίο πραγματεύεται και την επικοινωνία και με τους ξένους κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας και οι ξένοι, μη νομίζετε και εκείνοι θέλουν απλά πράγματα, 1,2,3. Και βέβαια όμως να προσθέσω ότι και η ίδια η ζωή ήταν σε κάποιο βαθμό μυθιστορηματική, με ποια έννοια, δηλαδή ξεκινάει μια νέα κυβέρνηση το 2019, προφανώς με τις καλύτερες προθέσεις και εκεί που πάει να εφαρμόσει το πρόγραμμά της έρχεται ένας ιός από την Κίνα, κλείνουν τα πάντα – τα έχουμε ξεχάσει- και ξαφνικά πρέπει να ξοδέψεις 10, 20, 50 δισεκατομμύρια ευρώ με κίνδυνο να χρεοκοπήσει τη χώρα σου, η οποία μόλις είχε χρεοκοπήσει την προηγούμενη δεκαετία. Και πάνω που λες ότι τελοσπάντων τελείωσε αυτό, τελειώνει το πρώτο λοκντάουν, έρχεται το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το λέω γιατί την πανδημία την έχουμε ξεχάσει τελείως. Μετά ξαφνικά εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, δεκαπλασιάζονται οι τιμές ενέργειας και ξεκινάει η ενεργειακή κρίση. Θέλω να πω ότι η ίδια η ζωή προσφέρεται σαν θρίλερ. ζήσαμε όλοι, τα ξεπεράσαμε και πάμε παρακάτω» περιέγραψε ο κ. Πατέλης.

«Γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο; Το ερώτημα είναι πώς τα καταφέραμε αυτά που καταφέραμε και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό για το μέλλον. Και η απάντηση η δικιά μου είναι ότι είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή Δεν πήγαμε με τη λογική σκίζω το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και μετά όπου πάει. Όποια κυβέρνηση και να είναι αυτό, πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο να είναι απλό 1,2,3 χαρακτηριστικά, να έχει το οποίο να το επικοινωνήσεις και φυσικά μετά να το εφαρμόσεις. Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ απλό στους ακροατές, όμως για πάρα πολλά χρόνια η χώρα μας δεν το είχε αυτό και δεν είχε το δικό της σχέδιο.

Έχουμε τη δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη του ΑΕΠ

Οπότε τα τελευταία πέντε χρόνια η ανάπτυξη στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν η δεύτερη υψηλότερη της Ευρωζώνης και εγώ παραμένω αισιόδοξος για την ελληνική οικονομία. Έχει δείξει πάρα πολλές αντοχές και θα σας φανεί πολύ περίεργο αυτό που θα σας πω, αλλά «ξεχωρίζει» από άλλες και λόγω της πολιτικής σταθερότητας. Βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα στη Γαλλία που από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση θα επιβιώσει τελικά. αλλά μιλάμε για μια κατάσταση που έχει κρατήσει πάνω από ένα χρόνο, που η χώρα είναι ακυβέρνητη και επί της ουσίας δεν υπάρχει ουσιαστικά πλειοψηφία στο κοινοβούλιο στη Γαλλία για οποιοδήποτε νομοσχέδιο, δηλαδή έχει παραλύσει η χώρα» προσέθεσε ο κ. Πατέλης.

Ως προς το ποια εκτιμά ότι θα είναι η πορεία της οικονομίας, σημείωσε «τα εισοδήματα αυξάνονται, θα συνεχίσουν να αυξάνονται, προφανώς δεν είμαστε εκεί που θέλουμε και προφανώς ο κόσμος πάντα θέλει περισσότερο και καλά κάνει και η έννοια της προόδου αυτή είναι.

Προφανώς, ο στόχος μας πρέπει να παραμείνει η σύγκλιση στην Ευρώπη και εδώ μακροπρόθεσμα το μόνο που μπορεί να φέρει μια πραγματική αλλαγή είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία έρχεται μετά από περισσότερες μεταρρυθμίσεις αλλά αυτές συμβαίνουν. Και ξέρετε, η χώρα μας συνεχίζει και αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω κατά τη διάρκεια της κρίσης και προφανώς υπάρχει δρόμος μπροστά μας αλλά η δικιά μου εκτίμηση τουλάχιστον, είναι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο».