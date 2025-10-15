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Στρατηγική συνεργασία Odyssey Cybersecurity – Alphabit
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
13:50 - 15 Οκτ 2025

Στρατηγική συνεργασία Odyssey Cybersecurity – Alphabit

Reporter.gr Newsroom
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Η Odyssey Cybersecurity, κορυφαίος πάροχος λύσεων κυβερνοασφάλειας με διεθνή παρουσία, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με την Alphabit Cybersecurity για την ανάπτυξη και παροχή της υπηρεσίας Alphabit Sentry. Η νέα αυτή υπηρεσία, που σχεδιάστηκε και διατίθεται από την Alphabit, αξιοποιεί την πλατφόρμα ClearSkies Centric AI TDIR της Odyssey, και τις προηγμένες της δυνατότητες στην ανίχνευση, απόκριση και αποτροπή απειλών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alphabit, με την υποστήριξη της Odyssey, έχει την ευκαιρία να μετασχηματίσει την τεχνολογία της πλατφόρμας σε μια ολοκληρωμένη καινοτόμο υπηρεσία: την Alphabit Sentry, που συνδυάζει λειτουργίες ανίχνευσης, απόκρισης και διερεύνησης περιστατικών (SOC, Incident Response και Digital Forensics) και ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε κανονιστικό επίπεδο.

Η cloud-native ClearSkies™ TDIR Platform αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύσει τις δυνατότητες των αναλυτών για ταχύτερη, εξυπνότερη και πιο προσαρμοστική διαχείριση των απειλών, μετασχηματίζοντας τις λειτουργίες ενός SOC. Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική πλατφόρμα με διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, ανάμεσά τους η αναγνώριση της Gartner (2021 & 2024) ως μία από τις 22 κορυφαίες τεχνολογίες SIEM παγκοσμίως, το Data Impact Award και το OEB Innovation Award.

«Η συνεργασία μας με την Alphabit Cybersecurity επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε στρατηγικούς εταίρους με την τεχνολογία ClearSkies™, δίνοντάς τους τα εργαλεία να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής αξίας στην αγορά. Το Alphabit Sentry αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μας μπορεί να μετουσιωθεί σε μια ολοκληρωμένη λύση που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια οργανισμών.»
Απόστολος Πανδρούλας, -Γενικός Διευθυντής Ελλάδας – Odyssey Cybersecurity

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωση της Odyssey στη δημιουργία συνεργειών με εξειδικευμένους εταίρους που διαθέτουν βαθιά κατανόηση της αγοράς και επιχειρησιακή συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, αναδεικνύει πώς η σύμπραξη τεχνολογικής και επιχειρησιακής εξειδίκευσης μπορεί να δημιουργήσει λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις: προστασία κρίσιμων υποδομών, συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ψηφιακή οικονομία.

Η Odyssey συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξή της τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενδυναμώνοντας την παρουσία της με νέα έργα, καινοτόμα προϊόντα και στρατηγικές συνεργασίες. Από μια ελληνική εταιρεία με ισχυρό όραμα, εξελίσσεται σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ηγέτη στην κυβερνοασφάλεια, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία οργανισμών κάθε μεγέθους και κλάδου στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

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