Παπαγγελής (πατέρας θύματος στα Τέμπη): Αχρείαστη η τροπολογία - Μας πάνε σε δίκη... ρουτίνα

Ο πατέρας της Αναστασίας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, κ. Ηλίας Παπαγγελής, χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Δεν υπήρχε λόγος η κυβέρνηση να φέρει μια τέτοια τροπολογία, σεβόμαστε και σέβεται όλος ο ελληνικός λαός το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει χάσει ένα δικό της άνθρωπο στους πολέμους που έκανε η χώρα μας. Ο παππούς μου ήταν τέσσερα χρόνια αιχμάλωτος στη Μικρά Ασία και ο πατέρας μου τέσσερα χρόνια στρατιώτης επομένως σεβόμαστε απόλυτα όλοι το μνημείο. Εκεί που βρίσκεται το «περιβόλι διαμαρτυρίας» δεν είναι στον Άγνωστο Στρατιώτη, είναι στην πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος αυτό το ρόλο διεκπεραιώνει εδώ και πολλά χρόνια, εκεί γίνονται όλες οι διαμαρτυρίες του έθνους μας για να ακούγονται στην εκάστοτε εξουσία. Η σημερινή εξουσία δεν θέλει να ακούσει τη διαμαρτυρία για τα Τέμπη, μια διαμαρτυρία απόλυτα δικαιολογημένη. Η κυβέρνηση θέλει να ξεχάσει ο κόσμος αυτό που συνέβη με τα Τέμπη», είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά.

Ερωτηθείς αν θα αφήσουν να ξεθωριάσουν και να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα απάντησε: «Αν προχωρήσει η διαδικασία όπως προχωράει τώρα με ελλείψεις και με στόχευση η κυβέρνηση να τα κάνει όλα πλημμελήματα και πταίσματα σε μια εγκληματική τραγωδία 57 νέων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους άδικα βεβαίως θα πηγαίνουμε και θα τα συντηρούμε και ας μας πάνε φυλακή. Ας κάνει αποδεκτά τα αιτήματά μας, να συμπληρωθεί η ανάκριση με όλα αυτά που λείπουν και τότε σιγά-σιγά θα το αφήσουμε και εμείς στη ροή του χρόνου να σβήσει εάν όμως συνεχίσει την τακτική που λειτουργεί μέχρι σήμερα δεν θα το αφήσουμε. Πρέπει ο κόσμος να θυμάται, πρέπει ο κόσμος να βλέπει το άδικο που συμβαίνει.

Εμείς θέλουμε να εμπλουτιστεί η προδικαστική διαδικασία με όλα τα ερωτήματά μας, με συμπεράσματα για να πάμε σε μια δίκαιη δίκη. Θέλουν να μας πάνε σε δίκη ρουτίνα, fast track όπως ήταν Μάνδρα, Μάτι. Άντε 5 -3 χρόνια ο καθένας να τελειώνουμε, δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν μας αφήνουν τα παιδιά μας να το κάνουμε αυτό».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη από τη δίκη είπε: «Ποιοι είναι υπεύθυνοι το ξέρουμε ήδη. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αγγίξει τους μεγαλοσχήμονες, τα μεγάλα πολιτικά πρόσωπα, τους μεγάλους επιχειρηματίες των εταιρειών κατασκευής των σιδηροδρομικών έργων. Αυτοί καθυστέρησαν να γίνουν τα έργα, αυτοί εκβίαζαν και προέτρεπαν τις επιτροπές παραλαβής του ΟΣΕ και της ΓΑΙΟΣΕ να λένε ότι τα έργα είναι εντάξει ή όταν δεν είναι εντάξει ότι φταίει το κράτος και δεν φταίνε αυτοί και το κράτος έδινε αποζημιώσεις. Δεν αγγίζονται αυτά τα ζητήματα σε αυτή τη δίκη που πάει να ξεκινήσει επομένως τι θα πάμε να κάνουμε εκεί; Η πρότασή μου είναι να μην πάμε καθόλου εμείς αν συνεχίσουνε έτσι».