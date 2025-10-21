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Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός μετά την καταγγελία συναδέλφου για ξυλοδαρμό
Ειδήσεις
15:00 - 21 Οκτ 2025

Σε διαθεσιμότητα αστυνομικός μετά την καταγγελία συναδέλφου για ξυλοδαρμό

Reporter.gr Newsroom
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Περιστατικό έμφυλης βίας καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου μία γυναίκα πρώην αστυνομικός κατήγγειλε -και με βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok- τον πρώην σύντροφό της και εν ενεργεία αστυνομικό ότι την ξυλοκόπησε.

Μάλιστα, σε βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα από το κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην Ποσειδώνος φαίνεται το ζευγάρι των αστυνομικών να διαπληκτίζεται, με τη γυναίκα να καταγγέλλει επανειλημμένα στους συναδέλφους της τη συμπεριφορά του άνδρα, και γι' αυτόν τον λόγο τής είχε χορηγηθεί panic button.

Στο σχετικό βίντεο φαίνεται ο άνδρας αστυνομικός να κάθεται πάνω από την τσάντα της γυναίκας , ενώ στη συνέχεια την ξυλοκοπεί, ρίχνοντάς την στο πάτωμα. Η αστυνομικός, 27 ετών, μέσω του panic button, κάλεσε τους συναδέλφους της για να τον συλλάβουν, ωστόσο ο άνδρας εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Οι δύο αστυνομικοί κάθονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε διαφορετικές παρέες κατά τη διάρκεια του περιστατικού, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών για τη σύλληψη του άνδρα αξιωματικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, όπου συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, ενώ ο καταγγελλόμενος αστυνομικός αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Τέλος, ο φερόμενος δράστης που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

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