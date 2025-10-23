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Μεταξουργείο: Ένταση έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ειδήσεις
13:48 - 23 Οκτ 2025

Μεταξουργείο: Ένταση έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση σημειώθηκε νωρίς το πρωί έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που βρίσκονται στην οδό Χίου, στο Μεταξουργείο, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις συνενώσεις τμημάτων στα σχολεία της περιοχής.

Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσονταν στο σημείο.

Η ελληνική αστυνομία, από την πλευρά της, ανέφερε - όπως μετέδωσε το ΑΠΕ - ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί, μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και συλλογικότητες όπως «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη», προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να ελέγξουν την κατάσταση.

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