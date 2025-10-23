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Χρυσοχοϊδης - Ζαχαράκη: Ζητούν ταχύτατη διερεύνηση των επεισοδίων έξω από Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Μεταξουργείο
Πολιτική
20:35 - 23 Οκτ 2025

Χρυσοχοϊδης - Ζαχαράκη: Ζητούν ταχύτατη διερεύνηση των επεισοδίων έξω από Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Μεταξουργείο

Reporter.gr Newsroom
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Άμεση διερεύνηση των γεγονότων που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας στο Μεταξουργείο, ζήτησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Ζαχαράκη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Χρυσοχοΐδη προκειμένου να υπάρξει ταχεία και πλήρης διερεύνηση των περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης.

Επεισόδια στην συγκέντρωση γονέων στο Μεταξουργείο

Όπως έγινε γνωστό από άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, γύρω στις 9:00 το πρωί, αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τη διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Αικατερίνη Αραμπατζή.

Η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Καραγιάννη, δεν παρέστη, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το υπουργείο, την περασμένη Δευτέρα είχαν σημειωθεί εντάσεις κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών εισέβαλαν στα γραφεία της υπηρεσίας ζητώντας να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις τμημάτων.

Κατά τις ίδιες πηγές, τα άτομα αυτά προπηλάκισαν στελέχη εκπαίδευσης και βιντεοσκοπούσαν χωρίς συναίνεση, με αποτέλεσμα να κληθεί η Ελληνική Αστυνομία.

Για χρήση χημικών κάνει λόγο η Διδασκαλική Ομοσπονδία

Από την πλευρά της, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) καταδίκασε με έντονο τρόπο αυτό που χαρακτήρισε «βίαιη και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων» εναντίον εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών που διαμαρτύρονταν έξω από τη ΔΙ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

«Η σημερινή επίθεση, η αδιανόητη καταστολή δείχνει την πλήρη αδυναμία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να πείσουν για την πολιτική περικοπών και εξοικονόμησης που εφαρμόζουν. Δείχνει ότι φοβούνται πραγματικά τις μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονιών», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις «χτύπησαν και έριξαν χημικά σε μικρούς μαθητές», με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και μεταφορές παιδιών και εκπαιδευτικών στο νοσοκομείο.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για τις συμπτύξεις τμημάτων, ζητώντας να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις, να λειτουργήσουν κανονικά όλα τα ολοήμερα σχολεία και να καλυφθούν άμεσα τα εκπαιδευτικά κενά που παραμένουν.

Η Ομοσπονδία καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τη ΔΙ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας να ανακαλέσουν τις “αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις” και να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρωση όλων των θέσεων.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης μαζικά και δυναμικά», καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΟΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Αυταρχισμός και καταστολή - Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει

Θέση στα γεγονότα πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Αυταρχισμός και καταστολή: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα και πλέον δεν διστάζει να στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για τις αιφνιδιαστικές και αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία!

Η εικόνα των αστυνομικών οργάνων με πλήρη εξάρτηση, να σπρώχνουν με τις ασπίδες, να ρίχνουν χημικά και να εκτοξεύουν βόμβες κρότου λάμψης εναντίον των ανθρώπων που διαδήλωναν μπροστά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, συνιστά ντροπή και όνειδος για όποιον έχει δώσει τέτοιες εντολές αυθαιρεσίας στην αστυνομία. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το έχουμε ξαναπεί: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει και για να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, επιτίθεται στην κοινωνία που ζητάει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, υγεία και παιδεία».

Ανάρτηση έκανε και ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια κινητοποίησης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν μικρά παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε το περιστατικό ως ενδεικτικό της αυταρχικής στάσης της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο.

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