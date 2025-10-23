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Νέα «εμπλοκή» για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Δούκας και Δένδιας σε ανταλλαγή «πυρών» για την καθαριότητά του
Ειδήσεις
23:15 - 23 Οκτ 2025

Νέα «εμπλοκή» για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Δούκας και Δένδιας σε ανταλλαγή «πυρών» για την καθαριότητά του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και το υπουργείο Άμυνας παίζουν πινγκ πονγκ με την καθαριότητα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που τελικά φαίνεται να καταλήγει  σε τρίτο φορέα. 

Ο Χάρης Δούκας, νωρίτερα σήμερα, είχε συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Λίγο μετά την συνάντηση ο Χάρης Δούκας με ανάρτηση του έκανε γνωστό ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την καθαριότητα του μνημείου, όπως του ζητήθηκε.

Στην συνέχεια το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επέμεινε ότι η καθαριότητα του μνημείου ανήκει στο Δήμο και ανακοίνωσε ότι μετά την άρνηση του δημάρχου Αθηναίων αναθέτει την φροντίδα του σε τρίτο φορέα τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Αυτό, προφανώς, στάθηκε η αιτία για νέα ανακοίνωση από το δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος αναφέρει: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…»

Το μπαλάκι ευθυνών φαίνεται τελικά να πηγαίνει σε κάποιον τρίτο, ενώ είναι φανερό πως ο Νίκος Δένδιας δεν έχει διάθεση να εμπλακεί το υπουργείο του στη διαδικασία που προφανώς επιχείρησε να τον... μπλέξει ο πρωθυπουργός.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 23:43
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