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Η πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις
19:42 - 25 Οκτ 2025

Η πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, ένας από τους κατηγορουμένους της δεύτερης ομάδας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να είχε εκτεταμένες χρηματικές δοσοληψίες με τον λογαριασμό του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, με τον οποίο τον συνδέει και συγγενικός δεσμός.

Οι υπόλοιποι οκτώ που απολογήθηκαν μέχρι στιγμής αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, ενώ εκκρεμούν ακόμη οι απολογίες τριών επιπλέον κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα (Σάββατο, 25/10) αναβαθμίστηκε και το κατηγορητήριο για τον λογιστή που εμπλέκεται στην υπόθεση, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του αποδίδει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

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