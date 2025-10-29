ΝΔ: Φασιστική ενέργεια τραμπούκων η επίθεση στο γραφείο του Θεοχάρη – Να τοποθετηθούν τα κόμματα

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Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή, Χάρη Θεοχάρη, στον Άγιο Δημήτριο, καταγγέλλει η Νέα Δημοκρατία την Τετάρτη (29/10).

Αναλυτικότερα, η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για «μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων». Ταυτόχρονα, καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν το περιστατικό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».