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Έκανε νούμερα η παρέλαση
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12:09 - 29 Οκτ 2025

Έκανε νούμερα η παρέλαση

Reporter.gr Newsroom
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Οι... κόντρες για τον Άγνωστο Στρατιώτη και οι φημολογούμενες προβοκάτσιες φαίνεται πως αύξησαν το ενδιαφέρον των πολιτών για τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΡΤ, η μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης από τη θεσσαλονίκη κατέγραψε ρεκόρ τηλεθέασης για την τελευταία τριετία.

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 36,6%, το υψηλότερο από το 2023. Σε επίπεδο λεπτού, η τηλεθέαση έφτασε έως και το 45%, κατατάσσοντας την ΕΡΤ3 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των τηλεοπτικών καναλιών κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Στους άντρες 18 έως 34 ετών το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 47%, ενώ στο αντρικό κοινό ηλικίας 55-65 έφτασε το 51%.

Κατά μέσο όρο τη στρατιωτική παρέλαση παρακολούθησαν 820.000 τηλεθεατές, ενώ για ένα λεπτό συντονίστηκαν με την ΕΡΤ3, 1.609.000 άτομα.

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