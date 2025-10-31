Ο Μπέος δεν είναι ρατσιστής, γιατί έχει πάει με μαύρες

Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, προσπάθησε μέσα από τηλεοπτική εκπομπή να φτιάξει το προφίλ του και να πείσει πως δεν είναι ρατσιστής.

Το ότι αποκάλεσε «μαϊμού» τον ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τετέη ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, απλώς μία παρεξήγηση και για να το αποδείξει πρόσθεσε:

«Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς που δεν είστε ρατσιστές... Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν “θεά” δεν ήταν μια απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από αυτά που εξομολογήθηκα;»

Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν είχε πει πως δεν είναι ομοφοβικός, άσχετα αν έβριζε τον Στέφανο Κασσελάκη. «Έχει και φίλους γκέι», όπως συνηθίζουν να λένε οι ομοφοβικοί.

Το μεγάλο ερώτημα είναι, βέβαια, τι στο καλό έπαθε ο Χατζηνικολάου και αποφάσισε να κάνει πρεμιέρα στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Μπέο. Θα έχει τους λόγους του...