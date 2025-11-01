Κρήτη: Βεντέτα στα Βορίζια με 2 νεκρούς – Φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση
Ειδήσεις
17:53 - 01 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Βεντέτα κατέληξε σε αιματηρή τραγωδία, βυθίζοντας τα Βορίζια της Κρήτης στο πένθος και τον τρόμο. Η μακροχρόνια έχθρα ανάμεσα σε δύο οικογένειες οδήγησε σε ανεξέλεγκτη έκρηξη βίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο νεκρούς και έξι τραυματίες, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλοι επιτέθηκαν με καλάσνικοφ, «γαζώνοντας» το χωριό ως αντίποινα για βόμβα που είχε τοποθετηθεί νωρίτερα σε κτίσμα ιδιοκτησίας της μίας οικογένειας. Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται στην περιοχή —κυρίως σε φαράγγι κοντά στο χωριό— ενώ οι κάτοικοι, έντρομοι, παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Στο νησί μεταβαίνουν εσπευσμένα ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο επικεφαλής του FBI, προκειμένου να συντονίσουν τις έρευνες και να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση της βεντέτας.
Έξω από τα νοσοκομεία της Κρήτης εκτυλίσσονται συγκλονιστικές σκηνές, με συγγενείς των θυμάτων να περιμένουν απεγνωσμένα νέα για τους ανθρώπους τους, σε ένα σκηνικό που θυμίζει τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας του νησιού.

