Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα Βορίζια – Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε δύο τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Κρήτης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 39χρονου και μιας 56χρονης γυναίκας. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στις πρώτες ποινικές διώξεις, ενώ η αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια.

Συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 25 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας, οι δύο τραυματίες φέρονται να ανήκουν στην πλευρά της οικογένειας της 56χρονης που έχασε τη ζωή της. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού, ενώ έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη (6/11), στις 11 το πρωί.

Η δικογραφία, ωστόσο, περιλαμβάνει και άγνωστους δράστες, γεγονός που δείχνει ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Ο ρόλος των δύο προαναφερθέντων δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο θεωρούνται –βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων- ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο.

Τα ευρήματα της νεκροψίας

Από τη νεκροψία στη σορό του 39χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε από το Βενιζέλειο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, προέκυψε ότι είχε δεχθεί τέσσερα πυρά από δύο διαφορετικά όπλα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονταν οι τραυματίες της άλλης οικογένειας, γεγονός που ανάγκασε την αστυνομία να λάβει πρόσθετες προφυλάξεις.

Η σορός του 39χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στα Βορίζια το βράδυ της Κυριακής (2/11), ενώ η αστυνομία έχει ήδη αναπτύξει δυνάμεις τόσο στην είσοδο του χωριού όσο και στο σπίτι της οικογένειας του εκλιπόντος. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την ημέρα της κηδείας, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να αποτραπεί κάθε επαφή μεταξύ των δύο οικογενειών, υπό τον φόβο αναζωπύρωσης της βεντέτας.

Συνεχείς έρευνες και αστυνομικός κλοιός

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες σε σπίτια κατοίκων των Βοριζίων για τον εντοπισμό όπλων. Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρεις ακόμη υπόπτους, οι οποίοι φέρεται να έχουν διαφύγει προς ορεινές περιοχές και γειτονικά χωριά.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν κλιμάκια των ΕΚΑΜ από Κρήτη και Αθήνα, της ΟΠΚΕ, καθώς και στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών – το λεγόμενο «ελληνικό FBI». Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη και μία προσαγωγή, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημηγογλίδου.

Τα Βορίζια παραμένουν υπό αστυνομικό κλοιό, με τις αρχές να δηλώνουν ότι τα μέτρα θα συνεχιστούν έως ότου διασφαλιστεί πλήρως η αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.