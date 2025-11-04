Χαρακόπουλος από συνεδρίαση Europol στις Βρυξέλλες: Τα fake news απειλούν την αξιοπιστία των θεσμών

Τη σοβαρή απειλή που συνιστούν τα fake news για τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα ανέδειξε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά την παρέμβασή του στη 17η Συνεδρίαση της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, η οποία πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Στις εργασίες της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol συμμετέχουν, εκτός από τον κ. Χαρακόπουλο ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, οι βουλευτές Σταύρος Κελέτσης (ΝΔ), Νάντια Γιαννακοπούλου (ΠΑΣΟΚ) και Κώστας Μπάρκας (ΣΥΡΙΖΑ).

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, λαμβάνοντας τον λόγο στην πρώτη συνεδρίαση όπου παρουσιάστηκε το Σχέδιο Πολυετούς Προγραμματισμού της Europol για τα έτη 2026-2028 από την εκτελεστική διευθύντρια Catherine De Bolle, τόνισε ότι η Europol «εισέρχεται σε μια νέα εποχή, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας».

Όπως επισήμανε, «οι εγκληματικές δραστηριότητες που δεν γνωρίζουν σύνορα ευνοούνται από την τεχνολογική έκρηξη και ιδιαίτερα από την Τεχνητή Νοημοσύνη», γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των μέσων παρακολούθησης και δίωξης, ώστε «το έγκλημα να μη βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τη νομιμότητα».

Ο Έλληνας βουλευτής υπογράμμισε πως «απέναντι στην παγκοσμιοποιημένη παρανομία που εκδηλώνεται σε πεδία όπως οι κυβερνοεπιθέσεις, η εμπορία όπλων, ναρκωτικών, ανθρώπων, η τρομοκρατία και οι απάτες στο διαδίκτυο, η κοινή δράση αποτελεί τη μόνη επιλογή». Προειδοποίησε δε ότι «οποιαδήποτε ολιγωρία στην αναβάθμιση του κοινού συντονισμού θέτει σε κίνδυνο συνολικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαρακόπουλος στα οργανωμένα δίκτυα παραγωγής ψευδών ειδήσεων, τα οποία, όπως είπε, «επιδιώκουν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών και, εν τέλει, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ζήτησε, μάλιστα, την ενεργοποίηση της Europol για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Europol: Ευαίσθητο ζήτημα η Τεχνητή Νοημοσύνη

Απαντώντας, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Europol, Jean-Philippe Lecouffe, αναγνώρισε ότι η Υπηρεσία «χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρότι πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα». Όπως εξήγησε, η Europol διαθέτει ειδικό επικεφαλής για το θέμα και χρησιμοποιεί εργαλεία εγκεκριμένα από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε σχέση με την παραπληροφόρηση, ο κ. Lecouffe διευκρίνισε ότι «τα fake news δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της εντολής της Europol, καθώς δεν θεωρούνται ποινικό αδίκημα», αλλά τόνισε πως «αξιολογείται πλήρως η συμβολή τους στις λεγόμενες υβριδικές απειλές ενάντια στην ΕΕ».

Όπως είπε, βρίσκονται σε συζητήσεις με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου «όταν υπάρχει ποινικό αδίκημα που συνδέεται με τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, να μπορεί η Europol να δράσει εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της».

Συμπλήρωσε, τέλος, ότι υπάρχει ήδη Κανονισμός για τον έλεγχο εγκληματικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα «ευαίσθητο ζήτημα» που απαιτεί ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και προστασίας των δικαιωμάτων.