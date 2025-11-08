Δαρδανός (Gutenberg): Κάποιοι δεν θα περάσουν όμορφα διαβάζοντας την «Ιθάκη»
10:40 - 08 Νοε 2025

Δαρδανός (Gutenberg): Κάποιοι δεν θα περάσουν όμορφα διαβάζοντας την «Ιθάκη»

«Μερικοί δεν θα περάσουν όμορφα», είπε ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί του Σαββάτου (8/11), αναφερόμενος στην «Ιθάκη» του Αλ. Τσίπρα που αναμένεται να κυκλοφορήσει.  

«Η ζήτηση μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Και όχι μόνο από τους αναγνώστες απευθείας αλλά και από τα βιβλιοπωλεία. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει ξεπεράσει κατά πολύ κάθε αντίστοιχη έκδοση», είπε ακόμη ο κ. Δαρδανός και για να δώσει καλύτερη εικόνα της τάξης μεγέθους, ανέφερε:

«Ένα μόνο θα πώ, σε μια γειτονιά της Αθήνας με πολύ χαμηλή αναγνωστική συμπεριφορά, σε ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο από αυτά που δεν χωράει το μάτι σου , μου είπαν ότι έχουμε να δούμε τέτοιες προπαραγγελίες από την εποχή του «Χάρι Πότερ».

«Το βιβλίο είναι ήδη best seller και έχει ξεφύγει των προσδοκιών του best seller», σημείωσε.

Όσο για το περιεχόμενο του βιβλίου, ο κ. Δαρδανός είπε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ότι «πολλοί είναι σε αγωνία ήδη, αν θα αναφέρεται το όνομά τους , τι θα λέει γι’ αυτούς και φοβάμαι ότι κάποιοι δεν θα περάσουν όμορφα (…) Κάποιοι από όσους τον συναναστράφηκαν όλα αυτά τα χρόνια θα ακούσουν πολλά πράγματα».

Ανέφερε, μάλιστα, πως στο βιβλίο υπάρχουν αποσπάσματα που αφορούν τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Δεν αρνείται τα λάθη του, αλλά δημιουργεί ένα αφήγημα συμπαγές»

«Ο ίδιος μέσα από το αφήγημά του φέρνει τα γεγονότα του 2015 στο προσκήνιο για να δείξει ότι αυτά που έγινα ο τρόπος που τα χειρίστηκε, τα λάθη που έγιναν, οι επιλογές που έκανε μετά», ανέφερε ακόμη ο κ. Δαρδανός και προσέθεσε: «όλα αυτά είναι ένα αφήγημα το οποίο τον δικαιώνει που έφτασε μέχρι εδώ, δεν αρνείται τα λάθη του αλλά δημιουργεί όμως ένα αφήγημα συμπαγές και συνεκτικό για το πώς έφτασε εδώ. Είναι έναν βιβλίο που όσοι τον συμπαθούν μπορεί να αλλάξουν γνώμη και δεδομένα και όσοι τον αντιπαθούν μπορεί να αρχίσουν να τον συμπαθούν. Είναι ένα βιβλίο που θα ανατρέψει πολλά πράγματα».

