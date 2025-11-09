ΠΟΜΙΔΑ: Σε ΚΥΑ η έκπτωση έως 16.000€ για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων - Τι επισημαίνει
Ειδήσεις
13:25 - 09 Νοε 2025

ΠΟΜΙΔΑ: Σε ΚΥΑ η έκπτωση έως 16.000€ για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων - Τι επισημαίνει

Reporter.gr Newsroom
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5933/Β/5-11-2025 η από μακρού αναμενόμενη ΚΥΑ με στοιχεία  Α 1153/2025 των υπουργών ΥΠΕΘΟ και ΥΠΕΝ με την οποία τροποποιούνται και καθορίζονται οι όροι της επέκτασης μέχρι και την 31.12.2026, της έκπτωσης φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμιση κτιρίων εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, αυτό ισχύει εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης και αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου.

Οι δαπάνες αυτές μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

Το ποσό των δαπανών για αγορά αγαθών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, δηλαδή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού ποσού του τιμολογίου.

Προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Η ρύθμιση ευνοεί όσους βαρύνονται με ετήσιο ποσό φόρου εισοδήματος ο οποίος να ισούται ή να υπερβαίνει το ποσό της ετήσιας επιστροφής φόρου. Εάν το ποσό της μείωσης υπερβαίνει τον αναλογούντα φόρο για το συγκεκριμένο έτος, η διαφορά δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, δεν μεταφέρεται σε επόμενα έτη και δεν μπορεί να μεταφερθεί στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται με βάση το ποσοστό πλήρους κυριότητας του φυσικού προσώπου που πραγματοποίησε τη δαπάνη ενώ σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε τη δαπάνη έχει δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας στο κτίριο, το ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης και η μείωση του φόρου εισοδήματος περιορίζονται ανάλογα με την αξία του δικαιώματος επί της συνολικής αξίας του ακινήτου.

Τρεις επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ:

1. Σημειώνουμε ότι μετά από συνεχή αιτήματά μας, είχε προηγηθεί πέρυσι σημαντική αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων αλλά και επέκταση του μέτρου όχι μόνον στις δαπάνες για τη λήψη υπηρεσιών (π.χ. υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κλπ.), αλλά και στις δαπάνες αγοράς αγαθών (ήτοι υλικών, ανταλλακτικών κλπ.), μέχρι του ποσοστού 25% επί του συνόλου. Το αίτημά μας εδώ ήταν και παραμένει η αναλογία μεταξύ δαπανών εργασίας και υλικών να οριστεί στο 50-50%.

2. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων για την ανακαίνιση των ανελκυστήρων τους με τους ανωτέρω περιορισμούς, και με την προυπόθεση ότι ο φόρος εισοδήματος των φυσικών προσώπων που τους βεβαιώνεται ετησίως είναι τόσο υψηλός ώστε να παρουσιάζει γι΄αυτούς οικονομικό ενδιαφέρον.

3. Τέλος η σημαντική διαφορά από τα ισχύσαντα κατά το 2024 είναι ότι από 1.1.2025 δεν είναι πλέον επιλέξιμες οι δαπάνες για συστήματα θέρμανσης με χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτι που ήταν γνωστό από την ήδη ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περιορισμού της χρήσης ορυκτών καυσίμων, μέσω της μη επιδότησής τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες και όλες οι σχετικές διατάξεις έχουν αναρτηθεί την ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ www.pomida.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2025 - 12:44
