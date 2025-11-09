Παπαϊωάννου (υφυπουργός Παιδείας): Δεν διαγράφονται οριζόντια οι «αιώνιοι» φοιτητές - Τους δίνεται δεύτερη ευκαιρία

Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, μίλησε για το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «βάζει το τρένο στη ράγα» για να καταστεί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονο, διεθνοποιημένο και εξωστρεφές.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των μη ενεργών φοιτητών, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι οι διαγραφές δεν είναι οριζόντιες, αλλά πραγματοποιούνται με κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Όπως είπε, «δίνεται περισσότερος χρόνος και ευκαιρίες σε όσους επιθυμούν πραγματικά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, περίπου 335.000 φοιτητές είχαν μείνει ανενεργοί, ενώ 35.000 με 40.000 έχουν ήδη ξεκινήσει να επανενεργοποιούνται, επιχειρώντας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο τελικός αριθμός θα ανακοινωθεί τέλος Δεκεμβρίου, ενώ σε όσους δεν προλάβουν δίνεται παράταση ενός ακόμη έτους, με τρεις επιπλέον εξεταστικές περιόδους.

Ο κ. Παπαϊωάννου πρόσθεσε ότι ο εξορθολογισμός των φοιτητικών καταλόγων θα επιτρέψει στα πανεπιστήμια να γνωρίζουν ποιοι φοιτητές είναι ενεργοί, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τη διεθνή κατάταξή τους.

«Ιστορική μεταρρύθμιση» τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι, παρά το γεγονός πως δεν αναθεωρήθηκε το άρθρο 16 του Συντάγματος, η κυβέρνηση υλοποιεί την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

«Είναι μία από τις ιστορικότερες μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση», τόνισε, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα τέσσερα από τα δώδεκα πανεπιστήμια που κατέθεσαν φακέλους έχουν ήδη εγκριθεί, με αυστηρές ακαδημαϊκές προδιαγραφές.

Ο υφυπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα και η Κούβα ήταν οι μόνες χώρες χωρίς τέτοιου τύπου ιδρύματα, σημειώνοντας ότι «ήδη δημιουργείται μια νέα κουλτούρα, που θα δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες φοιτητές να σπουδάζουν στη χώρα τους σε προγράμματα ξένων πανεπιστημίων, αποτρέποντας την εκροή συναλλάγματος».

«Επόμενο βήμα η αναθεώρηση του άρθρου 16»

Ο κ. Παπαϊωάννου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος στο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας».

Όσον αφορά το καθεστώς των Νομικών σχολών, εξήγησε ότι το γνωστικό αντικείμενο βρίσκεται υπό αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ, ενώ τόνισε πως τα ξένα πανεπιστήμια που θα εγκατασταθούν στη χώρα θα υποβάλλουν τα δικά τους προγράμματα σπουδών, τα οποία θα εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο υφυπουργός κατέληξε ότι το σύνολο των αλλαγών, από τη ρύθμιση των «αιώνιων φοιτητών» έως την είσοδο ξένων πανεπιστημίων, εκσυγχρονίζουν το ελληνικό πανεπιστήμιο και το καθιστούν «ανταγωνιστικό, εξωστρεφές και σύγχρονο, όπως σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου».