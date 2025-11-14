ΟΠΕΚΕΠΕ: Προσωρινά κρατούμενος ακόμη ένας κατηγορούμενος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ένας ακόμη κατηγορούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον 40ο κατηγορούμενο που οδηγήθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και συνελήφθη μετά από έκδοση εντάλματος σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ο κατηγορούμενος φέρεται να κατείχε κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Με την απόφαση του Ανακριτή και της εντεταλμένης Εισαγγελέως την Παρασκευή (14/11), οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε 14, ενώ μία κατηγορούμενη έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα οδηγηθούν ενώπιον τους και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπό διερεύνηση υπόθεση.