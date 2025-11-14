Lukoil: Διαπραγματεύσεις για πώληση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό μετά τις κυρώσεις

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil ανακοίνωσε σήμερα (14/11) ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με υποψήφιους αγοραστές για τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό, μετά τις κυρώσεις που της επέβαλαν τον προηγούμενο μήνα το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της όποιας συμφωνίας θα γνωστοποιηθεί όταν επιτευχθούν οι τελικοί όροι και εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Η Lukoil υπογραμμίζει πως στόχος της είναι η ομαλή λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων καθ’ όλη τη διαδικασία πώλησης και μεταβίβασής τους σε νέους ιδιοκτήτες. Αυτό, σημειώνει, θα συμβάλει στην αποτροπή διακοπών στη λειτουργία και στην προμήθεια ενεργειακών πόρων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, αλλά και στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.