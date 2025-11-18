Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών της ΕΕ

Η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση φανερώνει πως η Ελλάδα έχει εγκλωβιστεί σε ένα εκπαιδευτικό αδιέξοδο. Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες.

Τα στοιχεία στους βασικούς δείκτες μάθησης των 15χρονων μαθητών, όπως προκύπτουν από την πρόσφατη διεθνή έρευνα PISA, είναι συντριπτικά: 47% των μαθητών αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, 30% στην ανάγνωση και 28% στις φυσικές επιστήμες, όταν οι μέσοι όροι στην Ευρώπη των 27 είναι 29,5%, 26,5% και 24,4% αντίστοιχα.

Τα ποσοστά αριστείας είναι εξίσου ανησυχητικά: στα μαθηματικά μόλις 2% (έναντι 9% στην ΕΕ των 27), στην ανάγνωση 2% (ΕΕ: 6,5%) και στις φυσικές επιστήμες 1,5% (ΕΕ: 6,9%).

Η πιο ανησυχητική διαπίστωση αφορά τις κοινωνικές ανισότητες που αναπαράγονται και πολλαπλασιάζονται στην εκπαίδευση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο επηρεάζει τις μαθησιακές επιδόσεις πολύ εντονότερα απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη: μόνο το 7,1% των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις (έναντι 16,3% στην ΕΕ), ενώ ακόμη και στους προνομιούχους η επίδοση υπολείπεται σημαντικά (35% έναντι 59%). Αυτό αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες στη χώρα μας είναι βαθύτερες και πιο επίμονες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντί η εκπαίδευση να λειτουργεί ως μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας, στην Ελλάδα λειτουργεί ως γεννήτρια ανισοτήτων.

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η απασχόληση των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 69,5% με μέσο όρο ΕΕ: 80%. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα στην πρακτική άσκηση στον χώρο εργασίας: Ελλάδα 15% - ΕΕ: 65%.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τέλος, η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση σε όλη την ΕΕ στον πιο κρίσιμο δείκτη την ολοκλήρωση σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο: Στην Ελλάδα μόνον το 9,6% των φοιτητών ολοκληρώνει τις σπουδές του στον προβλεπόμενο χρόνο. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη είναι 23,8%. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ τα ΑΕΙ υποχρηματοδοτούνται, η φοιτητική μέριμνα υποχωρεί, το προσωπικό μειώνεται, και η κυβέρνηση επιβάλλει παρεμβάσεις που δεν αγγίζουν το πραγματικό πρόβλημα.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως «η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2025 αποδεικνύει ότι οι δείκτες επιδεινώθηκαν, η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης στους κρίσιμους τομείς, οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι επιφανειακές, ασύνδετες και αντιφατικές, η εκπαίδευση λειτουργεί πλέον με όρους ανισότητας και υποβάθμισης.

Η παιδεία της χώρας δεν χρειάζεται άλλες πρόχειρες εξαγγελίες ούτε πειραματισμούς. Χρειάζεται μακρόπνοο εθνικό σχέδιο, σταθερότητα, στήριξη των εκπαιδευτικών και πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της μάθησης. Όσο η κυβέρνηση επιμένει στη λογική της επικοινωνίας, η Ελλάδα θα παραμένει ουραγός της Ευρώπης. Η επόμενη μέρα στην Παιδεία χρειάζεται σοβαρότητα, συνέχεια και πολιτική βούληση».





