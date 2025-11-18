Άνοδος δαπανών υγείας στην ΕΕ το 2023 – Στο 8,39% του ΑΕΠ η ελληνική χρηματοδότηση
Υγεία
12:57 - 18 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε συνολικά 1,72 τρισεκατομμύρια ευρώ για την υγειονομική περίθαλψη, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ της. Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, τα στοιχεία δείχνουν συνεχή άνοδο των δαπανών την τελευταία δεκαετία, καθώς από το 2014 η κατά κεφαλήν δαπάνη αυξήθηκε κατά 43,7%, φτάνοντας τα 3.835 ευρώ.

Στην κορυφή των συνολικών δαπανών βρίσκεται η Γερμανία, με 492 δισ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (325 δισ.), την Ιταλία (179 δισ.) και την Ισπανία (138 δισ.). Η Γερμανία κατέχει και την υψηλότερη αναλογία δαπανών ως προς το ΑΕΠ, με 11,7%, ενώ κοντά σε αυτήν βρίσκονται η Γαλλία (11,5%), η Αυστρία και η Σουηδία (αμφότερες 11,2%). Στον αντίποδα, τέσσερις χώρες δαπανούν λιγότερο από 7% του ΑΕΠ τους: Λουξεμβούργο και Ρουμανία (5,7%), Ουγγαρία (6,4%) και Ιρλανδία (6,6%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές της περιόδου 2014-2023. Η Ρουμανία σημείωσε τη θεαματικότερη αύξηση, με την κατά κεφαλήν δαπάνη να εκτοξεύεται κατά 155,6%. Εξίσου εντυπωσιακές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, όπου οι δαπάνες υπερδιπλασιάστηκαν. Αντίθετα, η πιο συγκρατημένη άνοδος καταγράφηκε στη Σουηδία, μόλις 15,2%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα το 2023 διέθεσε 8,39% του ΑΕΠ της για την υγειονομική περίθαλψη. Το ποσοστό αυτό την τοποθετεί λίγο χαμηλότερα από χώρες όπως η Τσεχία και η Ιταλία και αντιστοιχεί στη 18η θέση μεταξύ των κρατών της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική δαπάνη ως προς το ΑΕΠ βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κινείται πλέον σταθερά υψηλότερα από τη ζώνη χαμηλής δαπάνης όπου βρίσκονται Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία και Ιρλανδία.

Σε άλλη κατάταξη της ίδιας έκθεσης, όπου εξετάζονται οι εθνικές δαπάνες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 15η θέση, καθώς η έκθεση υπολογίζει ότι διέθεσε «σχεδόν 9%» του ΑΕΠ της, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου 10%. Η θέση αυτή δείχνει ότι, παρά τις πιέσεις στο σύστημα υγείας και τους περιορισμούς χρηματοδότησης της προηγούμενης δεκαετίας, οι ελληνικές δαπάνες υγείας κινούνται πλέον πιο κοντά στον ευρωπαϊκό πήχη, αν και εξακολουθούν να υπολείπονται των κορυφαίων επιδόσεων που καταγράφουν χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

