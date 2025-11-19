Χαμόγελο του Παιδιού: Αύξηση 65% στις επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για κακοποίηση παιδιών

Ραγδαία αύξηση – της τάξης του 65% – έχει καταγραφεί στις επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για κακοποίηση παιδιών που έχουν γίνει στην πλατφόρμα CyberTipline Hellas το 2025, σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Το παραπάνω είναι ένα από τα στοιχεία που παρουσίασε το Χαμόγελο του Παιδιού μαζί με το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τετάρτη, 19/11), με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών (18/11) και την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των παιδιών (19/11).

«Στέκομαι στην τεράστια αύξηση 65%, που έχουμε καταγράψει στις επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για κακοποίηση παιδιών, τις οποίες λάβαμε στην πλατφόρμα CyberTipline Hellas, στην αύξηση των παιδιών που μας καλούν καθημερινά ή μας στέλνουν μήνυμα στο Chat 1056 ζητώντας βοήθεια και τονίζω ότι παρά την αύξηση σε όσα προανέφερα, η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών παραμένει ένα καλά κρυμμένο μυστικό», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού, κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

«Γι’ αυτό», προσέθεσε ο ίδιος, «και συνεχίζουμε την πανελλαδική μας εκστρατεία “Μένει Μυστικό”». Σημείωσε, δε, πως παραμένει προτεραιότητα η πρόληψη και «σε αυτό επενδύουμε καθημερινά με Ψυχολόγους μας σε σχολεία όλης της Ελλάδας».

«Μέσα από την 30ετή εμπειρία μας, οι συνέργειες, η ένωση δυνάμεων, η ενδυνάμωση των θεσμών είναι μονόδρομος, για αυτό και προτείνουμε ως μία βιώσιμη και πρακτική λύση για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι νέοι και οι οικογένειες στη χώρα μας, την ίδρυση Περιφερειακών Δικτύων Φορέων, όπως αυτό που ήδη συστάθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το επόμενο διάστημα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.», είπε ακόμη ο κ. Γιαννόπουλος.

Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία (01.01.2025 – 31.10.2025)

Πρόληψη

Στο σύνολο των 13 Περιφερειών πανελλαδικά:

133 μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν για ζητήματα πρόληψης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης ενδείξεων κακοποίησης-παραμέλησης και ενδοοικογενειακής βίας από Ψυχολόγους

Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια σε 528 γονείς/ κηδεμόνες για την υποστήριξη του ρόλου τους σε αντίστοιχα θέματα

509 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε σεμινάρια σχεδιασμένα να ενδυναμώσουν το ρόλο τους και να ενημερωθούν για την διαχείριση θεμάτων κακοποίησης-παραμέλησης

Πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις σε 552 επαγγελματίες

Κλήσεις

Καταγράφηκαν 139.757 τηλεφωνικές κλήσεις (460 κλήσεις την ημέρα) στις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης.

Επιτόπιες παρεμβάσεις για παιδιά σε άμεσο κίνδυνο

129 επιτόπιες παρεμβάσεις για συνολικά 229 παιδιά, εκ των οποίων, οι λόγοι παρέμβασης

20 παιδιά ήταν η σωματική κακοποίηση

72 παιδιά ήταν η παραμέληση και η εγκατάλειψη

3 παιδιά ήταν η σεξουαλική κακοποίηση

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Παρασχέθηκε συμβουλευτική υποστήριξη σε 3.202 άτομα εκ των οποίων 413 άτομα για θέματα βίας, από αυτά:

108 σωματική βία

8 για σεξουαλική εκμετάλλευση

4 για διαδικτυακή σεξουαλική βία

7 για διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση

50 για σεξουαλική βία εκ των οποίων 1.059 άτομα για θέματα ψυχικής υγείας, από αυτά:

130 αυτοτραυματισμοί

176 αυτοκτονικός ιδεασμός

Αναφορές: Επώνυμες και ανώνυμες

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβαν και διαχειρίστηκαν 1.215 αναφορές για 2.310 παιδιά, εκ των οποίων η αιτιολογία για:

858 παιδιά ήταν η σωματική κακοποίηση

96 παιδιά ήταν η παραμέληση και η εγκατάλειψη

70 παιδιά ήταν η οικονομική εκμετάλλευση

236 παιδιά ήταν η ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση

50 παιδιά ήταν η σεξουαλική κακοποίηση

Ακόμη, στην εφαρμογή Cybertipline Hellas καταγράφηκε αύξηση 65% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2024 και ο Οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε 634 αναφορές, εκ των οποίων οι:

183 αφορούσαν σε ψυχολογική κακοποίηση παιδιών

139 σε σωματική κακοποίηση παιδιών

109 για παραμέληση και εγκατάλειψη παιδιών

73 για επαιτεία

21 για σεξουαλική κακοποίηση

Στο Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού» παρασχέθηγκαν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 109 παιδιά θύματα κακοποίησης. Παράλληλα, όσον αφορά στην υποστήριξη μητέρων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίχθηκαν ολιστικά 233 μητέρες και τα 321 παιδιά τους.