Δυτική Ελλάδα: Σφοδρή κακοκαιρία με εκτεταμένες ζημιές - Δήμοι σε έκτακτη ανάγκη, κατολισθήσεις και πλημμύρες

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Η κακοκαιρία που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, το Ιόνιο και την Καστοριά έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές και οικισμούς, ενώ το μήνυμα του «112» ήχησε επανειλημμένα, προειδοποιώντας τους πολίτες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάλειπτα.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ζημιές που προκάλεσαν οι τελευταίες καταιγίδες κρίνονται εκτεταμένες.

Θεσπρωτία: Ολόκληροι κάμποι έγιναν λίμνες - 60 μηχανήματα στη μάχη με τα φερτά υλικά

Στη Θεσπρωτία, η εικόνα είναι δραματική. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν πλημμυρίσει πλήρως, με τους κατοίκους να μιλούν για «βιβλική καταστροφή».

Συνεργεία με περίπου 60 σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν σε ορεινά χωριά και στο οδικό δίκτυο, προσπαθώντας να απομακρύνουν τόνους λάσπης και φερτών υλικών που έχουν καταστήσει αδιάβατους βασικούς δρόμους. Οι τοπικοί παραγωγοί ζητούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης.

Κέρκυρα: Σοβαρές καταστροφές στο Βόρειο τμήμα – Σπίτι καταπλακώθηκε στους Καρουσάδες

Τεράστια είναι τα προβλήματα στη Βόρεια Κέρκυρα. Η περιοχή Σιδάρι έχει μετατραπεί σε λίμνη, ενώ στους Καρουσάδες καταπλακώθηκε κατοικία από κατολισθήσεις.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες: Καταρρεύσεις κτιρίων, καταστροφή τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου, αποκλεισμένοι οικισμοί, διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, και ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, ζήτησαν την άμεση κήρυξη σχεδόν ολόκληρου του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο κ. Μαχειμάρης παρομοίασε την καταστροφή με «κατακλυσμό του Νώε» μέσα σε μόλις 35 λεπτά, επισημαίνοντας ότι έπεσαν πάνω από 220 χιλιοστά βροχής, με δεκάδες χωριά να καταγράφουν μεγάλες ζημιές σε υποδομές, σπίτια και οχήματα.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα κλείσουν εκ νέου τη Δευτέρα, καθώς τα συνεργεία δεν προλαβαίνουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ακόμη και το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έχει αποκλειστεί από φερτά υλικά.

Καστοριά: Μεγάλος βράχος έκλεισε τον Περιφερειακό - Πτώση στάθμης στον Αλιάκμονα

Η έντονη κακοκαιρία έπληξε και την Καστοριά, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση στον Περιφερειακό της πόλης, στη περιοχή Καλλιθέα. Ένας ογκόλιθος κατέληξε στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία. Μηχανήματα της Αντιπεριφέρειας επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της στάθμης του Αλιάκμονα, οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Στην Κολοκυνθού, κτηνοτροφική μονάδα κινδύνευσε σοβαρά από υπερχείλιση του ποταμού και χρειάστηκε άμεση επέμβαση μηχανημάτων για να αποτραπεί η καταστροφή. Τα ζώα απομακρύνθηκαν εγκαίρως.

Για λόγους δημόσιας υγείας, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού σε συγκεκριμένες κοινότητες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Ορεινή Καλαμπάκα: Συνεχείς βροχές φούσκωσαν ρέματα και χειμάρρους

Στην ορεινή Καλαμπάκα και τον Ασπροπόταμο, οι βροχές της Πέμπτης προς Παρασκευή προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων.

Στην Καστανιά, αλλά και στη γέφυρα στη θέση «Τσίτου», το νερό ανέβηκε σε επικίνδυνα επίπεδα, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Κοζάνη - Λάρισα: Βράχοι στον δρόμο και διακοπή κυκλοφορίας

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι κατολισθήσεις και στο οδικό δίκτυο Κοζάνης – Λάρισας. Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία από το 45ο έως το 51ο χλμ της Εθνικής Οδού, λόγω πτώσης βράχων και πλημμυρών.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών:

Για Ι.Χ. και οχήματα έως 3,5 τόνους μέσω Λιβαδερού–Λουτρού και μέσω Σερβίων–Ελάτης–Δεσκάτης.

Για βαρέα οχήματα, μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας.

300–400 τόνοι νερού ανά στρέμμα: Η Ήπειρος λύγισε από πρωτοφανείς ποσότητες βροχών

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι ποσότητες βροχής των τελευταίων ημερών στην Ήπειρο είναι εξαιρετικά υψηλές, ακόμη και για μία περιοχή που θεωρείται από τις πιο ανθεκτικές σε τέτοια φαινόμενα.

Πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε πολλές περιοχές

Έως και 400 τόνοι ανά στρέμμα σε ορεινά της Άρτας και των Ιωαννίνων

Ποσότητες αντίστοιχες με το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην Αθήνα

Τα εδάφη έχουν κορεστεί πλήρως, ενώ οι υποδομές έχουν επιβαρυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σήμερα βραδινές ώρες: Συνεχίζονται έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο, Ιόνιο και Αιτωλοακαρνανία.

Σάββατο: Εξασθένηση στα δυτικά, με βροχές αλλά λιγότερες καταιγίδες. Πιθανές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα.

Κυριακή–Δευτέρα: Σημαντική βελτίωση σε όλη τη χώρα, πτώση θερμοκρασίας και δυτικοί άνεμοι.

Τρίτη και μετά: Νέα περίοδος βροχοπτώσεων αναμένεται να επηρεάσει ξανά τα δυτικά τμήματα.