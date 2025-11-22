Τέμπη: Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου η απολογία Τριαντόπουλου

Οι οκτώ κατηγορούμενοι στην υπόθεση που αφορά την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, έλαβαν προθεσμίες για να δώσουν απολογίες μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη έξι κατηγορούμενοι που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα κλήθηκαν να λογοδοτήσουν για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Η ανακριτική διαδικασία υπό την αρεοπαγίτη ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Φωτεινή Μηλιώνη, ολοκληρώθηκε, και οι κλήσεις σε απολογία προς τους οκτώ κατηγορούμενους εστάλησαν πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα όλοι οι εμπλεκόμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον της ανώτατης δικαστικής λειτουργού και – σύμφωνα με πληροφορίες – παρέλαβαν οι ίδιοι τις προθεσμίες, προκειμένου να μελετήσουν το υλικό της δικογραφίας και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναμένεται να είναι ο τελευταίος που θα απολογηθεί, με την κατάθεσή του να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας στη Βουλή, δεν είχε μιλήσει επί της ουσίας για την υπόθεση.

Αντίθετα, τα μη πολιτικά πρόσωπα – μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και έξι ακόμη κατηγορούμενοι από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – έχουν ήδη δώσει απολογίες στο παρελθόν ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, ο οποίος είχε αναλάβει τη βασική δικογραφία του δυστυχήματος.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφανθεί τελικά, μέσω βουλεύματος, εάν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν ή όχι στο Ειδικό Δικαστήριο.