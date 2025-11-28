ΕΛΣΤΑΤ: 45 νεκροί και 45 βαριά τραυματίες σε οδικά τροχαία ατυχήματα τον Σεπτέμβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/11) τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Σεπτεμβρίου 2025. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (1.067 τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 966 τον Σεπτέμβριο του 2024).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 45 νεκροί, 45 βαριά τραυματίες και 1.261 ελαφρά τραυματίες, έναντι 65 νεκρών, 43 βαριά τραυματιών και 1.104 ελαφρά τραυματιών τον Σεπτέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 30,8% σε νεκρούς και αύξηση κατά 4,7% σε βαριά τραυματίες και κατά 14,2% σε ελαφρά τραυματίες.