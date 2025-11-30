Επεισόδια αστυνομίας - αγροτών στα μπλόκα της Θεσσαλίας - Xημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο

Επεισοδιακά ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών το μεσημέρι της Κυριακής στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας–Βόλου, έξω από τον Πλατύκαμπο, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους τον δρόμο, όπως είχαν προαναγγείλει.

Αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να τους αποτρέψουν και ξέσπασαν επεισόδια. Οι αγρότες αντέδρασαν και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, οι οποίες δημιούργησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους συγκεντρωμένους από το να προσεγγίσουν την εθνική οδό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν μάλιστα και χρήση χημικών, ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-delzx44e5am1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αντίστοιχα, επεισόδια σημειώθηκαν και στο μπλόκο της Νίκαιας που θεωρείται και το πιο δυναμικό.

Σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποίησεις της Κυριακής (30/11) αποτελούν το προοίμιο για τη συνέχεια, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για τις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης, με πολλούς παραγωγούς να αναφέρουν ελάχιστα ποσά ή μηδενικές πληρωμές λόγω αυτόματων χρεώσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-delzvgveq78p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}